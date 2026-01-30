/ 사진=텐아시아 DB

그룹 레드벨벳의 멤버 웬디가 함께 글램핑 데이트 가고 싶은 여자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 22일부터 28일까지 '함께 글램핑 데이트 가고 싶은 여자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 웬디가 차지했다. 웬디는 지난 17일 마닐라 공연을 끝으로 '2025 웬디 첫 번째 월드 투어 : 위얼라이브(2025 WENDY 1st WORLD TOUR : W:EALIVE)'의 대장정을 성황리에 마무리했다. 웬디는 소속사 어센드를 통해 "모든 순간이 꿈같은 시간이었다"라며 "첫 번째 월드 투어를 함께해준 전 세계 모든 팬 분들께 너무 감사하다. 다시 만날 날을 기대해 주셨으면 좋겠다"고 소감을 전했다.2위는 블랙핑크 제니가 이름을 올렸다. 제니가 속한 블랙핑크는 오는 2월 27일 오후 2시 세 번째 미니 앨범 ‘데드라인(DEADLINE)’을 발매한다. 또한 제니는 오는 2월 1일 첫 방송 되는 MBC 신규 예능 ‘마니또 클럽’에 덱스, 추성훈, 노홍철, 이수지와 출연한다. ‘마니또 클럽’은 하나를 받으면 둘로 나눌 줄 아는 사람들의 모임을 콘셉트로 한, 언더커버 선물 버라이어티다.3위는 아이브 장원영이다. 장원영이 속한 아이브는 오는 2월 9일 오후 6시 선공개곡 'BANG BANG'을 공개한 뒤, 23일 정규 2집 'REVIVE+'를 정식 발매하고 본격적인 활동에 나선다. 또한 장원영은 지난해 3월 서울 용산구 한남동 유엔빌리지 인근의 고급 빌라를 매입해 화제를 모았다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '난로 옆에서 같이 군고구마 구워먹고 싶은 남자 가수는?', '난로 옆에서 같이 군고구마 구워먹고 싶은 여자 가수는?', '난로 옆에서 같이 군고구마 구워먹고 싶은 남자 트로트 가수는?', '난로 옆에서 같이 군고구마 구워먹고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr