'보검 매직컬'을 연출한 손수정 PD가 프로그램에 대한 남다른 열의를 강조했다.29일 tvN 예능 프로그램 '보검 매직컬' 제작발표회가 온라인으로 진행됐다. 이날 현장에는 박보검, 이상이, 곽동연, 손수정 PD가 참석했다.'보검 매직컬'은 이용사 국가자격증을 보유한 박보검을 중심으로 시골 마을에서 펼쳐지는 마법 같은 이야기를 담은 프로그램이다. 박보검은 메인 역할인 '헤어'를 맡고, 이상이는 '네일 케어와 고객 응대', 곽동연은 '요리'를 담당하며 든든한 지원군으로 나선다. 이들은 약 1년간 장소 선정부터 리모델링까지 직접 참여하며 프로그램에 각별한 애정을 쏟았다.손수정 PD는 "영업 5일 차에 엄청난 사건이 벌어진다. 이거는 비상이다. 우리도 모두 비상에 걸렸고, 출연진 세 분도 각자 나름의 비상, 제작진도 비상이었다. 에피소드 중에는 내가 예측하지 못했던 일도 있었다"고 밝혔다.이 말을 들은 세 배우는 어떤 상황을 의미하는지 단번에 짐작하지 못했다. 그런 가운데 이상이가 "제작진 입장에서는 되게 다채롭고 신나고 재밌는 순간일 수 있지만, 우리는 매 순간이 치열했다. 굉장히 힘들었던 적도 있었다. 나도 방송으로 봐야겠다"며 웃어 보였다.손 PD는 이어 "24시간 카메라가 돌아가는데 제작진도 함께 깨어 있다. 보통은 '여기서 끊어가자'는 선택이 있을 수 있지만, 우리는 24시간 동안 단 한 순간도 쉬지 않았다. 오롯이 프로그램에 녹아들어 진정성 하나로 가는 예능이라고 생각한다"고 말했다.또 "앞서 두 분이 겸손하게 말씀하셨지만, 상이 씨와 동연 씨 때문에 영업을 끝내지 못한 적도 있었다. 그만 좀 했으면 하는 순간까지도 열정을 다했다. 세 분의 결에서 진정성과 노력이 그대로 보일 거라 생각한다. 그것이 타 예능과 가장 큰 차별점"이라고 짚었다.끝으로 손 PD는 "도파민이 폭발하는 예능이다. 자극적인 요소를 쫓는다기보다는, 아마 보시면 알겠지만, 배우들만 봐도 도파민이 터진다. 마을 분들과 우당탕한 과정에서도 또 다른 도파민이 있고, 세 분이 모였을 때의 케미에서도 도파민이 있다"며 "순하디순하고 착하디착한 배우 세 명이 모여서 무슨 재미가 있겠냐고 생각하신다면 오산"이라고 기대를 당부했다.'보검 매직컬'은 30일 오후 8시 40분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr