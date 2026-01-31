사진=채널A

사진=채널A

채널A 주말 드라마 ‘아기가 생겼어요' 최진혁, 오연서, 홍종현의 본격 삼각관계가 시작된다. 이 작품은 지난 17일 첫 방송 했으며, 4회 차 내내 1%대 시청률을 기록했다.'아기가 생겼어요'가 국내외를 막론하고 심상치 않은 입소문을 불러 모으며 전 세계에 아는 맛이라 더 맛있는 K-로코 열풍을 일으키고 있다. 글로벌 OTT 라쿠텐 비키(Rakuten Viki)에 따르면 ‘아기가 생겼어요'는 방영 첫 주 시청자수 기준 미주, 유럽, 오세아니아, 동남아시아 지역에서 주간 순위 1위를 기록했고 중동, 인도 지역에서도 TOP5에 진입하며 글로벌 흥행력을 입증했다. 이와 함께 미국, 브라질, 프랑스, 아랍 에미리트, 태국, 필리핀 등을 포함한 116개 국가에서 시청자수 기준 1위를 기록했고, 일본 온라인 스트리밍 서비스 유넥스트(U-NEXT)에서 2주 연속 전체 한류 드라마 랭킹 1위에 등극하며 국내를 넘어 해외에서도 폭발적인 반응을 이끌고 있다.‘아기가 생겼어요'는 두준(최진혁 분)과 희원(오연서 분)의 하룻밤 일탈에서 시작된 역주행 로맨스로 단숨에 국내외 시청자의 마음을 사로잡았다. 이어 두준과 희원이 같은 회사 사장과 직원으로 재회하면서 우연에서 운명으로 바뀐 특별한 관계성, 지루할 틈 없는 쾌속 전개로 그려지며 시청자의 리모컨을 사수하고 있다는 반응이다.극 중 두준과 희원의 관계성에 짜릿한 긴장감을 불어넣을 전개가 시작된다. 희원의 15년 지기 남사친 차민욱(홍종현 분)이 본격적으로 등판하며 삼각 로맨스의 불을 지펴 보는 재미를 더할 예정인 것.스틸에는 두준, 희원, 민욱이 함께 엘리베이터에 탑승한 쓰리샷이 담겨 눈길을 끈다. 희원은 두준과 민욱 사이에서 눈치를 보며 안절부절못하고 있고, 두준과 민욱은 서로를 견제하듯이 날카로운 눈빛을 주고받고 있어 심상치 않은 갈등을 예고한다. 세 사람 사이에 오가는 미묘한 감정선과 불꽃 튀는 신경전이 이번 주 방송분에 대한 기대감을 높이고 있다.‘아기가 생겼어요' 제작진은 "두준, 희원, 민욱의 본격적인 삼각관계가 시작된다. 남사친 민욱의 존재가 두준과 희원의 감정선에 의미심장한 변화를 불러오며 로맨스의 텐션을 극대화할 예정이다. 콩닥콩닥 가슴 뛰는 설렘과 긴장감을 안겨줄 이번 주 방송에 많은 관심 부탁드린다"라고 전했다.‘아기가 생겼어요' 5회는 31일(토) 밤 10시 30분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr