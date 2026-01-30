사진=텐아시아DB

가수 김장훈이 '아는 형님'에서 김희철과의 과거를 폭로한다.오는 31일 방송되는 JTBC '아는 형님'에는 새로운 도전으로 제2의 전성기를 맞은 가수 김장훈, 배기성, 자두가 출연한다. 이들은 타고난 센스와 탄탄한 예능 내공으로 형님들과의 케미를 뽐내며 다양한 에피소드를 풀어낼 예정이다.이날 김장훈은 "과거 김희철의 조언대로 썸녀에게 고백했다가 연락이 끊겼는데 지금까지 연락이 없다. 여태 내가 결혼을 못 한 건 김희철 탓이다"라고 폭로해 형님들을 폭소케 한다.배기성은 '사랑의 하츄핑' OST 커버 영상에 대해 "원곡은 에스파 윈터가 불러 달달한데, 내가 부르니 사람들이 노래에서 소주 냄새가 난다며 '소주핑'이라고 부른다. 여자아이들은 듣고 무서워서 운다고 했다"고 말해 스튜디오를 웃음바다로 만든다.또 자두는 "데뷔 전 인디 밴드로 활동할 당시 활동명은 딸기였다. 조금 덜 예쁜 과일로 하자는 소속사 제안에 자두로 데뷔하게 됐다"라며 독특한 활동명을 가지게 된 이유를 밝힌다. 이어 "화제가 됐던 '김천 김밥 축제' 축하 무대는 대표곡 '김밥' 덕분에 초대받았는데 알고 보니 김천 특산물도 '자두'였다. 이후 김천시 명예시민까지 됐다"라며 특별한 인연의 에피소드를 공개한다.김장훈, 배기성, 자두가 출연하는 '아는 형님'은 31일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr