사진=텐아시아DB

사진=Mnet

사진=Mnet

Mnet '쇼미더머니12'가 다채로운 실력파들의 향연을 이어 나가고 있다. 그런 가운데 이 프로그램은 최신 회차에서 0.5% 최저 시청률을 기록했다.지난달 29일(목) 방송된 '쇼미더머니12' 3회에서는 끝나지 않은 불구덩이 '60초 랩 미션'이 이어졌다. 이날 방송은 10대 및 20대 남녀 시청층에서 지상파 포함 동시간대 시청률 1위(AGB닐슨, 수도권 유료 기준)를 기록하며 10·20세대 사이에서 높은 관심을 입증했다. 또한 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex) TV 부문 화제성에서 2주 연속 1위에 오른 가운데, 쾌감 넘치는 올 패스(ALL PASS) 무대들이 연이어 쏟아지며 열기를 더했다.60초 랩 미션은 신예부터 네임드, 글로벌 래퍼들까지 총출동하며 치열한 경쟁 구도를 형성했다. 그중에서도 올 패스를 기록한 신예들의 활약은 단연 눈길을 끌었다. SNS에서 '좀비' 챌린지로 화제를 모았던 밀리맥스, 신선한 뉴페이스 영블레시, 여성 신예 래퍼 치오치카노가 올 패스를 받았으며, 핫한 신예 래퍼 로얄 44는 중독적인 매혹 스킬과 트렌디한 랩으로 3패스를 받으며 시선을 사로잡았다.이에 맞선 실력파 래퍼들의 탄탄한 무대 역시 연이어 올 패스를 끌어냈다. 패기 100%의 실력을 보여준 김기표와 탄탄한 기본기의 노선, 자신의 서사를 무대에 녹여낸 차붐이 연이어 합격했고, 플리키뱅 역시 군더더기 없는 무대로 호평받았다. 정상수로 잘 알려진 BLASTA는 안정적인 올드스쿨 랩으로 올 패스는 물론, 프로듀서들의 박수를 이끌었다. 반면 윤훼이, 트웰브, 이로한 등은 다소 아쉬운 무대로 목걸이를 반납해야 했다.전 세계 각 지역에서 참가자들이 모인 만큼 글로벌 스타들의 출격과 다국적 비트콜을 듣는 재미도 쏠쏠했다. 홍콩 힙합계 레전드 JB와 실력파 플로우식, '뉴욕 효자' 더블다운, 강렬한 에너지의 일본 래퍼 닐니코(NillNico) 역시 불구덩이에서 어렵지 않게 생존했다. 일본 아티스트 중 최연소로 무도관 단독 공연을 펼친 레드아이는 1패스를 받으며 살아남았다.이날 방송의 백미는 참가자들이 강력한 우승 후보로 꼽은 밀리와 김하온의 무대였다. 태국 솔로 아티스트 최초로 코첼라 무대에 오른 밀리는 영어, 태국어, 한국어를 넘나드는 3개 국어 랩으로 완벽한 완급 조절을 선보이며 올 패스를 기록했고, 프로듀서들은 "나와주셔서 감사하다", "경이로웠다"며 찬사를 보냈다. '고등래퍼2' 우승자 출신 김하온 역시 무대 초반 위기를 극복하고 세밀한 랩 디자인과 플로우로 올 패스를 기록하며 이름값을 입증했다.불구덩이에서 살아남은 합격자는 73명이었다. 프로듀서들은 "'쇼미더머니'도 시즌12고, 힙합도 계속 변화하고 있다"며 "래퍼들의 수준이 상향 평준화되면서 이제는 기준 자체가 달라진 것 같다"고 총평했다. 로꼬는 "단언컨대 역대 시즌 중 가장 다양한 스타일"이라고 평가했으며, 박재범은 "새로운 에너지의 뉴페이스들이 많았다"며 이번 시즌에 대한 기대감을 표했다.방송 말미에는 이번 시즌 새롭게 도입된 '지옥의 송캠프'가 포문을 열며 쫄깃한 긴장감을 끌어올렸다. 첫 번째 라운드는 1:1 계급 미션으로, 하이레벨 래퍼와 로우레벨 래퍼가 배틀 상대가 되어 맞붙는 방식. '쇼미더머니12'와 평행 세계 구조를 취하는 티빙 '야차의 세계'에서는 60초 랩 미션을 통해 탈락한 마이크로닷, 키츠요지, 데미노이즈, YLN Foreign과 함께 마지막으로 합류할 래퍼의 등장이 예고돼 기대감을 더하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr