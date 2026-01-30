녹화 중단 사태 터졌다…신동엽, 결국 제지 나서 "제발 그만해주세요" ('현역가왕3')

사진=텐아시아DB

신동엽이 한 현역을 향해 소스라치게 놀라며 제지하는 희대의 ‘중단 사태’가 벌어진다.오는 2월 3일 오후 9시 50분 방송되는 MBN ‘현역가왕3’는 7회에서 평소와는 전혀 다른 반전 모습을 보이는 현역으로 인해 분위기가 얼어붙자 “아우 그만해요. 그만해요. 제발 그만해주세요”라고 격렬하게 만류하는 모습으로 사상 초유의 중단 사태를 일으킨다. 이에 마스터들은 큰 박수로 신동엽을 응원하는가 하면 국민 판정단들까지 모두 한바탕 웃음바다를 이루면서 분위기를 역전시킨다.신동엽은 현역들이 파격적인 도전과 변신을 감행한 무대를 지켜본 후 “‘현역가왕’의 진행을 떠나서 두 분께 진심으로 감사드린다. 진짜 잘 봤다”며 격이 다른 역대급 무대를 완성한 현역들에게 진심 어린 헌사와 극찬을 보내 뭉클함을 자아낸다. 신동엽이 전례 없는 중단 사태를 벌인 이유는 무엇일지, 현장을 쥐락펴락하는 신동엽의 신들린 진행력에 이목이 집중된다.‘현역가왕3’ 본선 3차전이 본격적으로 시작되는 7회에는 예선전을 뜨겁게 달구며 화제를 이끌었던 마녀들의 심사, ‘마녀사냥2’가 재가동돼 관심을 모은다. 대한민국 가요계의 전설 하춘화, 대한민국의 살아있는 국보 정수라, 영원한 트롯 여제 주현미 등이 활동 연차 도합 152년인 레전드 마녀단으로 등장하는 것.레전드 마녀단 하춘화, 정수라, 주현미는 국가대표를 뽑는 특별한 경연인 ‘현역가왕3’를 위해 냉탕과 온탕을 오가는 예리한 ‘온도차 심사’를 펼쳐 현장을 몰입하게 한다. 본선 3차전에 참가한 16인 중 딱 절반인 8인 만이 준결승 프리 티켓을 얻을 수 있는 상황에서, 무사히 생존권을 획득할 현역들은 누구일지 궁금증을 높인다.제작진은 “‘2026 한일가왕전’에 출전할 국가대표 TOP7을 탄생시키는 ‘현역가왕3’의 중차대한 임무를 위해 전설적인 현역들 하춘화, 주현미, 정수라가 팔을 걷고 나섰다”라며 “본선 3차전 1, 2라운드는 현역들의 간절함이 담긴 한계를 뛰어넘는 초강력 무대들이 펼쳐진다. 기대하셔도 좋다”라고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr