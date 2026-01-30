사진=텐아시아DB

'놀면 뭐하니?' 출연진들이 영하 17도 강추위 속에 예상치 못한 위기를 맞는다.오는 31일 방송되는 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서는 2024년 '배달의 놀뭐'로 첫 인연을 맺은 강원도 홍천의 산골 마을을 다시 찾은 유재석, 하하, 허경환, 주우재의 모습이 그려진다.특히 이날은 올해 최고 한파가 예보된 날. 영하 17도 강추위에 볼과 코가 빨개진 하하를 본 멤버들은 "얼굴이 왜 그래?"라고 놀리며 오프닝을 연다. 이어 네 사람은 홍천 겨울나기 필수품인 염화칼슘을 주민들에게 배달하기 위해 나선다. 그러나 네 사람은 홍천의 하얀 설경에 감탄하다가 예상치 못한 위기에 맞닥뜨린다. 유재석은 "여기는 눈 오면 완전히 고립이구나"라며 당황한 모습을 보인다.이어 네 사람은 20kg 염화칼슘 포대를 짊어지고 눈길을 오르기 시작한다. 허경환과 하하는 "아이고 키가 줄어드네"라고 낑낑대면서 혼신의 힘을 다하고, 1등으로 올라가는 유재석의 체력에 감탄한다.북한산 지게꾼을 경험했던 주우재는 "이건 저한테 일도 아니다"라며 허세를 부리지만, 이내 체력이 바닥나 눈바닥에 철퍼덕 쓰러진다. 이때 주우재의 눈에서 정체불명의 물이 또르르 흘러내리는데, 그는 "이거 눈물인가? 나 왜 눈물이 나지?"라며 황당해한다. 염화칼슘 포대 위에 대자로 뻗은 주우재를 발견한 허경환은 "어? 대벌레다"라고 외쳐 웃음을 자아낸다.'놀면 뭐하니?'는 31일 오후 6시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr