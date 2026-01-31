/ 사진=텐아시아 DB

넷플릭스 '흑백요리사 2'에 출연한 손종원이 냉장고를 공개한다. 최근 '흑백요리사2'에서 큰 화제를 모았던 임성근 셰프가 음주운전과 폭행으로 전과 6범으로 밝혀져 논란이 됐다.JTBC '냉장고를 부탁해'(연출 이창우, 이린하)에는 '냉부'가 키운 느좋 셰프 손종원과 '냉부'가 키운 마계요리사 김풍이 냉장고 주인으로 출연한다.이날 방송은 '셰프들의 파티' 특집으로 꾸며져, 대망의 '2026 냉부 어워즈'가 열린다. 셰프들은 익숙한 셰프복 대신 시상식을 연상케 하는 화려한 슈트를 입고 등장해 분위기를 단숨에 끌어올린다. 이에 두 MC가 "사실 지금은 시상식 시즌이 아니다"라며 의문을 제기하자, 최현석은 "음력으로 보면 연말이다"라는 연륜 가득한 논리로 받아쳐 웃음을 자아낸다.'냉부 어워즈'는 '베스트 커플상', '베스트 퍼포먼스상', 그리고 셰프들이 직접 투표에 참여한 '베스트 요리상'으로 구성되며, 치열한 경쟁 끝에 각 부문의 수상자가 가려진다. 특히 '베스트 퍼포먼스상'을 두고 원조 댄스 머신 정호영과 떠오르는 댄스 신예 박은영이 맞붙으며 불꽃 튀는 신경전을 펼쳤다고 전해져 관심이 쏠린다.한편 이번 방송에서는 최고의 케미를 자랑하는 손종원과 김풍이 냉장고 주인으로 나서 시선을 사로잡는다. '엘리트 왕자'와 '말괄량이 여주' 캐릭터로 큰 사랑을 받아온 두 사람은 화제성 분석 기관 굿데이터코퍼레이션이 발표한 12월 4주차 TV·OTT 통합 비드라마 출연자 화제성 순위에서 나란히 1, 2위를 기록했다. 이에 손종원은 "김풍 작가님 때문에 방송 중 오열한 적이 있다"고 밝히며, 정반대 성향인 김풍에게 끌릴 수밖에 없는 이유를 털어놓는다고 해 궁금증을 더한다.또 '미슐랭 쌍별 셰프' 손종원이 자기 관리 비결을 공개해 관심을 모은다. 방송 최초로 공개되는 그의 냉장고에서 줄지어 정렬된 생수와 음료, 날짜까지 꼼꼼히 라벨링 된 식재료들이 등장하자, 셰프들은 "레스토랑에서 쓰는 라벨링"이라며 혀를 내두른다. 여기에 손종원이 "요리할 때 몸이 무거우면 불편해 꾸준히 관리한다", "칼칼한 게 당길 때는 탄산수를, 밤에 식감 있는 것이 먹고 싶을 때는 파프리카나 브로콜리를 먹는다"며 철저한 자기 관리 루틴을 공개하자, 윤남노가 "나는 저 냉장고로 살면 우울할 거야"라며 고개를 저어 웃음바다가 된다.오는 1일 밤 9시, JTBC '냉장고를 부탁해'에서 만나볼 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr