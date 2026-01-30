/ 사진=텐아시아 DB

배우 신은수와 가수 겸 배우 유선호의 열애 소식이 전해진 가운데, 신은수의 과거 예능 출연까지 화제가 되고 있다.신은수는 지난해 10월 tvN '바퀴 달린 집'에 출연해 장나라와 성동일, 김희원과 만났다. 이날 엄태구와 함께 첫 번째 게스트로 등장한 신은수는 김희원의 절친으로 소개됐다. 장나라는 신은수와 '바퀴 달린 집' 안에서 첫날 밤을 함께 보내게 되자 "TV에서만 봤는데"라며 그의 작품을 언급했고, 신은수는 "저를 보셨어요?"라고 반응했다.장나라는 이어 "이렇게 만날 줄 몰랐고, 이렇게 밝을 줄도 몰랐다"며 신은수가 출연한 드라마 '반짝이는 워터멜론'을 봤다고 밝혔다.다음 날 투어가 시작되자 신은수는 사진 촬영에 몰두했고, 이를 지켜보던 장나라는 "너무 예쁘다"고 말해 따뜻한 분위기가 이어졌다.한편 29일 신은수와 유선호의 소속사는 두 사람의 열애를 인정했다. 두 사람은 2002년생으로 올해 25세가 된 동갑내기다. 지난해 말 교제를 시작해 약 3개월째 만남을 이어오고 있는 것으로 알려졌다.신은수는 영화 '가려진 시간'의 주연으로 데뷔해 '푸른 바다의 전설', '도도솔솔라라솔', '붉은 단심', '모범가족', '반짝이는 워터멜론' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓았다.유선호는 엠넷 '프로듀스101' 시즌2에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 배우로 전향해 '복수가 돌아왔다', '우수무당 가두심', '슈룹', '열녀박씨 계약결혼뎐', '노무사 노무진' 등에 출연했다. 현재는 KBS 예능 '1박2일' 시즌2 고정 멤버로 활약 중이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr