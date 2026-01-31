사진=ANDMARQ

1983년생 배우 진서연이 tvN 새 수목드라마 '우주를 줄게'에 출연을 확정했다. 앞서 그는 출산 후 40일 만에 28kg 감량했다고 알려졌다.tvN 새 수목드라마 '우주를 줄게'는 첫 만남부터 꼬인 사돈 남녀가 하루아침에 20개월 조카 '우주'를 함께 키우게 되며 벌어지는 좌충우돌 동거 로맨스를 그린 작품이다. 남이라기엔 가깝고, 가족이라기엔 먼 두 남녀가 자기 세계에 무단 침입한 새로운 '우주'를 통해 성장해 가는 이야기로 풋풋한 설렘과 공감을 선사한다.극 중 진서연은 사진작가 지망생들의 워너비이자, 이 시대 가장 핫한 스타 포토그래퍼 '에이미추' 역을 맡았다. 에이미추는 범상치 않은 카리스마와 날카로운 시선을 지닌 인물로, 자신만의 확고한 세계관과 프로페셔널한 태도로 업계의 정점에 선 인물이다.진서연은 에이미추 특유의 강렬한 존재감과 세련된 매력을 자신만의 색으로 풀어내며 극의 몰입도를 한층 끌어올릴 전망이다.진서연은 그간 영화와 드라마를 넘나들며 강단 있는 캐릭터부터 인간적인 내면을 지닌 인물까지 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증해왔다. 이번 작품에서는 1998년생 신예 배인혁과 새로운 호흡을 선보이며 극에 또 다른 긴장감과 신선한 에너지를 불어넣을 것으로 기대를 모은다.'우주를 줄게'는 2월 4일 밤 10시 40분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr