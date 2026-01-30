사진=김의성 SNS

배우 김의성이 자신의 인터뷰 속 말이 진실이었음을 인증했다.김의성은 지난 29일 자신의 인스타그램에 "it ain't over till it's over"(아직 완전히 끝난 것은 아니에요)라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 김의성이 최근 종영한 SBS 드라마 '모범택시' 일부 주역들과 식사 자리를 함께한 모습. 특히 다른 배우들 앞에는 전부 술잔이 놓여있었지만 이제훈 앞에만 술이 담긴 컵이 없어 눈길을 끌었다.앞서 김의성은 '모범택시' 종영 인터뷰에서 이제훈에 대해 "술도 안 마시고 항상 예의 바르다. '사람이 이럴 수 있어?' 싶을 정도"라며 "이제훈은 철들어 있고 책임감도 강하다. 현장에서 늘 든든했다"고 전한 바 있다.한편 '모범택시3'는 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기(이제훈 분)가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극이다. 동명의 웹툰이 원작이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr