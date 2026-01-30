㈜제이피프로페셔널의 퍼스널 케어 전문 브랜드 아도르(LADOR)가 그룹 방탄소년단 멤버 지민과 함께 ‘엔젤뮤게’ 광고 캠페인 활동에 본격적으로 나선다.
이번에 출시된 신제품 ‘엔젤뮤게’는 기존에 출시되었던 ‘퍼퓸 헤어 오일’ 제품 라인의 인기에 힘입어 선보이는 제품으로, 감각적인 향기는 물론 모발 엔젤링 효과를 강화한 것이 특징이다.
또한, 모발의 보습, 윤기 및 향기에 집중한 헤어 오일로 겨울철 푸석해지고 엉켜있는 머릿결을 즉각적으로 차분하게 진정시켜 주고, 오일 특유의 끈적임이나 뭉침 없이 실키한 마무리감을 선사한다.
아도르 관계자는 “이번 신제품은 오랜 기간 소비자들의 사랑을 받아온 ‘퍼퓸 헤어 오일’ 라인의 제품인 만큼 더욱더 소비자들의 라이프스타일 속에 자연스럽게 녹아들 것으로 기대된다”고 전했다.
신제품 출시와 함께 브랜드 전속 모델 방탄소년단 지민과 새롭게 진행한 감각적인 영상도 공개될 예정이다.
영상 속 지민은 ‘은방울꽃 향기가 나면 행복이 찾아온다’라는 메시지를 담아 은방울꽃을 연상시키는 아름다운 배경 아래에서 포근하고 로맨틱한 비주얼을 선보이며 눈길을 사로잡는다.
이번 신제품 ‘엔젤뮤게’는 올리브영 단독으로 만나볼 수 있으며, 구매 시 할인 및 10ml 미니 오일 증정과 2월 올영픽 선정 기념 아도르 지민 미니 포토북 증정 등 다양한 프로모션이 진행될 예정이다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
이번에 출시된 신제품 ‘엔젤뮤게’는 기존에 출시되었던 ‘퍼퓸 헤어 오일’ 제품 라인의 인기에 힘입어 선보이는 제품으로, 감각적인 향기는 물론 모발 엔젤링 효과를 강화한 것이 특징이다.
또한, 모발의 보습, 윤기 및 향기에 집중한 헤어 오일로 겨울철 푸석해지고 엉켜있는 머릿결을 즉각적으로 차분하게 진정시켜 주고, 오일 특유의 끈적임이나 뭉침 없이 실키한 마무리감을 선사한다.
아도르 관계자는 “이번 신제품은 오랜 기간 소비자들의 사랑을 받아온 ‘퍼퓸 헤어 오일’ 라인의 제품인 만큼 더욱더 소비자들의 라이프스타일 속에 자연스럽게 녹아들 것으로 기대된다”고 전했다.
신제품 출시와 함께 브랜드 전속 모델 방탄소년단 지민과 새롭게 진행한 감각적인 영상도 공개될 예정이다.
영상 속 지민은 ‘은방울꽃 향기가 나면 행복이 찾아온다’라는 메시지를 담아 은방울꽃을 연상시키는 아름다운 배경 아래에서 포근하고 로맨틱한 비주얼을 선보이며 눈길을 사로잡는다.
이번 신제품 ‘엔젤뮤게’는 올리브영 단독으로 만나볼 수 있으며, 구매 시 할인 및 10ml 미니 오일 증정과 2월 올영픽 선정 기념 아도르 지민 미니 포토북 증정 등 다양한 프로모션이 진행될 예정이다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT