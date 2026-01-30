전현무, '180cm·50kg' 유명 모델과 핑크빛♥…"DM으로 흘리더라" 호감 인정 ('옥문아')

사진=텐아시아DB
사진=텐아시아DB
모델 홍진경이 전현무와 사귈 의향이 있다고 밝혔다.

지난 28일 방송된 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들' 300회에서는 지난해 KBS 연예대상의 주인공 전현무가 게스트로 출연했다.
이날 전현무는 홍진경이 'KBS 연예대상' 현장 영상을 찍어 전현무에게 보내줬다며 "되게 무심해보이는데, 현장에서 저를 찍은 사진을 다 보냈다”고 말했다.

1977년생 동갑내기 두 사람의 친분에 대해 홍진경은 "내가 유튜브를 시작했을 때 전현무가 게스트로 나왔다. 쉽게 나오지 않는 사람인데 수학도 가르쳐주고 도움을 줬다"고 고마워했다. 이에 김숙은 "전현무가 바빠서 자기 일만 할 것 같은데, 의외로 의리가 있고 잘 챙긴다"고 인정했다.
사적으로 본 적은 없냐고 묻자 홍진경은 과거 전현무에게 "'너 잘생긴 것 같다'고 DM을 보낸 적은 있다"고 말했다.

이에 당황한 전현무가 "나한테 플러팅하는 거야?"라고 하자 홍진경은 "너야말로 플러팅 아니냐"며 "'네가 처음으로 나한테 좋은 말 해줬다'고 답장이 왔다. 현무도 약간 흘리더라"고 주장했다. 그러면서 홍진경은 "너 나랑 썸 타고 싶니?"라고 너스레를 떨었다.

프로필상 키가 180cm, 몸무게가 50kg인 홍진경은 "현무가 나한테 '사귀자'고 하면, 나는 약간 의향 있다"고 밝혔다. 전현무는 황당한 표정과 함께 묵묵부답을 하자, 양세형은 "그냥 혹시 모르니까 하트 한 번만 만들어달라"고 요청해 웃음을 자아냈다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

