사진 제공: MBC 금토드라마

지성의 치밀한 거악 소탕 작전이 본격화된다.오는 30일 방송되는 MBC 금토드라마 ‘판사 이한영’ 9회에서 이한영(지성 분)은 권력층의 추악한 민낯을 드러내기 위해 전방위적 활약을 펼친다.지난 방송에서 이한영은 자신의 우군이 되어줄 박철우(황희 분)와 김진아(원진아 분)에게 손을 내밀었다. 이들은 거악의 정체를 아는 듯한 한영의 모습에 반신반의했지만 결국 그를 도우며 법무부 장관 후보자 우교훈(전진기 분)을 낙마시키는 데 일조했다. 이 일로 이한영은 강신진(박희순 분)이 세워놓은 경계를 허물며 그의 사람이 됐다.거악의 '내부자'가 된 이한영이 점점 권력의 핵심부를 파고드는 가운데, 29일(오늘) 공개된 스틸에서는 거악을 노리는 한영의 은밀한 행보가 담겨있다.이한영은 무슨 일인지 마스크 차림으로 나타나 호기심을 유발한다. 마스크 위로 보이는 강렬한 눈빛은 그가 구상한 판의 거대함을 암시하며 극의 몰입도를 최고조로 끌어올린다. 이한영이 얼굴을 숨기면서까지 비밀 작전에 나서야 하는 이유가 무엇일지 궁금해진다.한편 이한영은 또다시 강신진의 시험에 든다. 행동 하나하나 예리하게 관찰하는 신진의 시선은 그 자체만으로 엄청난 위압감을 선사한다. 과연 한영의 정의 구현기에 닥친 새로운 장애물은 무엇일지 숨 막히는 전개가 예고된다.치열한 눈치 싸움에도 이한영의 지략 플레이는 멈추지 않는다. 한영은 김상진 사건과 남면구 싱크홀 사건을 함께 해결하며 신뢰를 쌓아온 박철우 검사를 골프장에 투입하는 새로운 작전까지 가동하며 자신이 직접 나서기 힘든 상황을 극복해 나간다. 이 같은 팀플레이가 앞으로의 판을 어떻게 뒤흔들지 기대가 더해진다.MBC 금토드라마 ‘판사 이한영’ 9회는 내일(30일) 밤 9시 50분 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr