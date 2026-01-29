사진=텐아시아DB

사진제공=tvN

배우 박보검이 이끄는 예능 '보검 매직컬'이 웃음과 온기가 담긴 이야기들로 시청자들을 만날 준비를 마쳤다.오는 30일 방송되는 tvN '보검 매직컬'은 이용사 국가 자격증이 있는 박보검과 그의 찐친 이상이, 곽동연이 외딴 시골 마을에서 머리와 마음을 함께 다듬어주는 특별한 이발소 운영기를 담는 프로그램. 이용사 박보검으로서의 색다른 변신을 예고하며 화제를 모으고 있는 가운데 '보검 매직컬'을 더욱 재미있게 즐길 수 있는 관전 포인트가 공개됐다.먼저 헤어 담당 박보검, 고객 응대 및 네일 담당 이상이, 요리 담당 곽동연이 만들어 낼 시너지에 관심이 쏠린다. 박보검은 군 복무 시절 이용사 국가 자격증을 취득해 짧은 머리 군인들의 헤어 스타일링을 담당한 경험이 있는 상황. 또 네일 담당 이상이는 섬세한 손길로 손님들의 손을 정성스레 가꾸며 즐길 거리를 보태고, 곽동연은 손님들에게 계절에 어울리는 겨울 간식은 물론 삼 형제의 식사까지 책임진다.특히 박보검과 이상이는 '보검 매직컬'을 위해 각각 미용사(일반) 국가 자격증 시험, 미용사(네일) 국가 자격증 시험에 도전했다. 곽동연 역시 유명 셰프에게 직접 요리를 배우며 '보검 매직컬'에 남다른 애정을 기울이고 있다.시골 마을에서 함께 이발소를 운영하게 된 박보검, 이상이, 곽동연은 서로 끌어주고 밀어주며 매일같이 벌어지는 예측 불가한 상황들을 함께 헤쳐 나간다. 호흡이 맞을수록 관계도 깊어지는 삼 형제의 변화는 자연스레 유쾌한 모멘트들로 이어지며 보는 재미를 배가시킨다.시골 마을 손님들과 만들어 가는 다채로운 에피소드 역시 재미와 감동을 선사한다. 삼 형제는 이발소를 찾아온 손님들에게 친근하고 정겹게 다가가며 마을에 햇살 같은 온기를 불어넣는다. 때로는 든든한 아들처럼, 때로는 귀여운 조카처럼 주민들과 어우러지며 케미스트리를 뽐낼 삼 형제의 이야기가 기다려진다.'보검 매직컬'은 30일 오후 8시 40분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr