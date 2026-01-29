텐아시아 DB

배우 장동주가 휴대폰 해킹 피해를 당했다.장동주는 29일 자신의 계정에 "작년 여름 어느 날이었다. 모르는 번호로 걸려온 온 전화. 내 이동 동선을 정확하게 아는 남자. 아직도 그 목소리가 선명하다"면서 "'장동주씨 몇 월 몇 일에 여기 가셨죠?' 번호를 조회 해봤더니 대포폰이었다. 그 후 돌아온건 내 휴대폰 사진첩 속 지극히 개인적인 사진 몇 장과 대화 내용 캡처 그리고 휴대폰 연락처 목록. 내 휴대폰은 완벽하게 해킹됐다"고 밝혔다.또 "그리고 이어진 협박. 그날부터 오늘까지 난 하루도 빠짐없이 지옥이었다. 연락처를 수도 없이 바꿨다. 3번의 시도에도 난 자유로울 수 없었고, 희망이 살려낸 내 삶은 더 지옥같이 괴로웠다. 그 남잔 내가 절대 할 수 없는 모든 것을 요구했고, 난 아주 정확하게 그 남자가 시키는 대로 할 수 밖에 없었다. 배우라는 직업은, 아니 장동주라는 인간은 아주 약점이 많았고, 그 남자의 무식한 약탈은 불과 몇달만에 내 인생을 송두리째 바꿔놓았다"라고 적었다.장동주는 "정신차려보니 1차 피해를 입은 내가 아주 빠른 속도로 2차 피해를 만들어내고 있었다. 난 수단과 방법을 가리지 않고 돈을 빌렸다. 돈을 마련할 수 있는 것이라면 무엇이든 가리지 않았다"며 "가족은 나를 위해 집도 팔았다. 급하게 생긴 빚은 또 다른 빚을 만들었고, 갚지 못한 그 빚은 또 다른 갚지 못할 빚을 만들어냈다. 그렇게 수십 억원을 날리고 우리 가족은 고통 속에 그리고 난 빚 더미에 앉았다"고 털어놨다.이어 "내 발악으로 휴대폰 속 비밀은 지켜졌을지 모르겠다. 하지만 내가 그토록 지키고 싶었던 평범했던 삶과 휴대폰 속 사람들 그리고 우리 가족의 행복까지 정확하게 모두 잃었다"며 "비밀을 지키기 위한 노력과 돈을 빌리기 위한 내 거짓말이 합쳐지니 계속해서 또 다른 거짓말을 낳았고, 정신차려보니 나로 인해 많은 사람들이 상처를 입었다. 난 아무리 헤어 나오려 해도 나올 수 없는 늪에 빠진 느낌이었다"고 덧붙였다.장동주는 "이제 더 이상 잃을 것도 없다. 결국 비밀은 지켜졌는지 모르겠지만 난, 아무것도 지키지 못했다. 나로 인해 상처 받고 피해 입은 분들께 진심으로 죄송하다. 용서해주세요"라며 "나를 믿고 기다려준다면, 정신 차리고 열심히 살아서 1원 한 장까지 빠짐없이 갚겠다. 도와주세요"라고 썼다.한편 장동주는 현재 방영 중인 SBS '오늘부터 인간입니다만'에서 현우석 역으로 출연하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr