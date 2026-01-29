사진=무용수 조유식 SNS

티빙 연애 프로그램 '환승연애4' 출연자 조유식이 무용수로서 본업에 집중하는 모습을 공개했다.지난 27일 조유식은 개인 SNS 계정을 통해 무대 위에서 안무를 소화하는 장면이 담긴 사진을 여러 장 게시했다. 사진 속 그는 무용수 특유의 신체 조건과 동작을 선보이며 카리스마 있는 매력을 드러냈다.무용수 조유식은 지난 2022년 개최된 제19회 서울국제무용콩쿠르 민족무용 창작 시니어 남자 부문에서 1위를 차지한 이력이 있다. 이번 게시물은 콩쿠르 우승자다운 역량을 다시금 확인시키는 계기가 됐다.함께 프로그램에 출연했던 정원규와 박지현 역시 댓글을 통해 친분을 나타냈다. 정원규는 농담 섞인 반응을 보였으며, 박지현은 특정 안무 동작을 언급하며 소통을 이어갔다.조유식은 '환승연애4'에 출연하며 대중에 이름을 알렸다. 프로그램 종영 당시 출연자 박현지와 최종 커플이 되었으나 실제 연인으로 발전했는지 여부는 확인된 바 없다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr