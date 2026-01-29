사진 제공=KBS2 '더 로직'

밴드 엑스디너리 히어로즈의 '버클리 드럼 천재' 건일이 '더 로직'의 토론 대전에 일촉즉발 위기를 맞는다.29일 오후 9시 50분 방송되는 KBS2 토론 서바이벌 '더 로직'(연출 김태준) 2회에서는 건일이 이번 토론의 대주제인 '이민'을 놓고 '멘털 붕괴'를 토로하면서도 본격 라운드에서 카리스마를 내뿜는 반전 현장이 공개된다.앞서 '토론 전쟁'에 참전한 100인의 로직 플레이어는 워밍업 라운드인 '반론 싸이퍼'를 마친 뒤 10명씩 조를 짜서 총 10개 팀을 만들었던 터. 본격 라운드에서 '팀 전'이 예고된 가운데, 건일은 자신의 조원들과 함께 이번 토론의 대주제인 '이민'을 놓고 사전 연습에 들어간다. 토론에서 맞붙을 팀에서 던질 법한 질문, 반론을 예상해보면서 이에 맞설 논리를 준비하는 것. 하지만 건일은 모의 토론에서 조원들의 질문에도 자신 없는 눈빛으로 말끝을 흐린다. 그러면서 그는 "갑자기 머리가 하얘졌다", "내 언변이 그렇게 좋지는 않은데"라며 '멘붕'을 호소한다.이후로도 번번이 말문이 막히자, 건일은 "내가 끼어 있을 자리가 아닌 것 같다"면서 자책한다. 그가 힘들어하는 모습에 조원들은 "혼자만의 시간을 줘야 할 것 같다"며 건일을 다독인다. 이에 건일은 숙소 방으로 가서 혼자 토론 준비를 하며 마음을 다잡는다. 잠시 후, 본격 토론이 시작되고, 건일은 180도 달라져 카리스마를 내뿜는다. 과연 건일이 이번 라운드 통해서 각성해, 반전 매력을 제대로 보여줄 수 있을지 기대가 모인다.'버클리 드럼 천재' 건일의 '토론 배틀' 현장은 이날 오후 9시 50분 방송되는 KBS2 '더 로직' 2회에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr