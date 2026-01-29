현주엽 아들, 결국 '정신과 폐쇄병동' 입원했다…"약 받으러 가자더니 강제로" 충격 고백 ('아빠하고')[종합]

사진제공=TV조선

현주엽 아들 현준희가 폐쇄병동 입원에 대한 트라우마를 고백했다.지난 28일 방송된 TV조선 예능 ‘아빠하고 나하고’에서는 지난해 갑질, 근무 태만 논란으로 가족 모두가 정신과 치료를 받는 중이라고 밝힌 현주엽이 아들 현준희와 갈등을 빚는 모습이 담겨ㅆ다.이날 현주엽은 첫째 아들 준희와 함께 정신건강의학과를 찾았다. 그러나 준희는 병원에 대한 거부감을 표했고, 불안한 모습까지 보이며 상담을 거부했다.현준희는 “저에게 정신과 병원은 새장 같은 느낌이다. 아무도 건드리지 못하긴 하는데 저의 자유도 보장받지 못하는 곳이라고 생각한다”고 말했다. 이어 그는 “4번 입원 중 폐쇄병동만 3번 갔다. 전자기기는 녹음 기능 없는 MP3 이외에는 반입금지, 인형도 안 되고 안 되는 게 많다. 외부와 단절돼 보내는 병동이다. 밖에 나가고 싶어도 못 나간다”며 병원에 대한 두려움이 있다고 털어놨다.결국 준희는 현주엽에게 폐쇄병동 입원 당시의 상처를 고백했다. 그는 "약만 받으러 가자고 해놓고 갑자기 입원한 경우가 있어서 당혹스러웠다. 억울하거나 슬픈 감정이 들어서 가끔 울 때가 있다. 병원 가면 입원했던 감정이 생각나서 불편하다”고 말했다.이에 현주엽은 “준희한테 거짓말한 게 아니다. 상담 중에 준희 상황이 심각했던 적이 있었다. 상담 치료보다는 입원이 나을 거라고 권유해서 그런 거다. 아들을 속이려 한 것은 아니었다"고 해명했다.현재 학교를 휴학 중인 준희는 “학교는 제2의 정신병동 같은 느낌이다. 좋은 기억도 많지 않다”며 “농구부에서 갈등이 있어다. 현주엽 갑질 논란) 때문에 TV도 나오고 해서 스트레스가 있었다. 친구들이 괴롭혔다”고 털어놨다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr