정호영 셰프가 넷플릭스 '흑백요리사 2' 촬영 비하인드를 밝혔다.지난 28일 방송된 MBC 예능 '라디오 스타'에는 넷플릭스 '흑백요리사 2'에 출연한 셰프 정호영, 샘킴과 뮤지컬 배우 김준수와 정선아가 출연했다.이날 정호영은 '흑백요리사' 팀전 당시 불거진 '에이스 대결 소스 논란'에 대해서도 해명에 나섰다. 그는 "제가 소스를 담당했는데 주변에서 '소스가 약간 달다'는 의견이 나왔다. 만드는 과정에서 저도 달게 느껴 다시 만들 시간이 있으니 수정하겠다고 했다"고 입을 열었다.이어 정호영은 "라임즙을 추가하는 등 보완을 거쳐 세 명의 의견이 맞아 완성된 소스"였다며 "그런데 결과적으로 소스를 완전히 잘못 만든 주범이 됐다"고 억울해했다. "그 일로 탈락 위기까지 간 것처럼 방송됐지만, 사실 심사평에는 생선 가시가 나왔다는 지적도 있었다"고 털어놨다.그러면서 정호영은 "생선 손질은 샘킴 셰프가 맡았다"며 "저만 잘못한 게 아니라 같이 잘못한 것"고 이라고 폭로해 웃음을 자아냈다.이에 샘킴도 해명했다. 그는 "저는 분명 가시가 안 나왔다고 생각했다. 이건 처음 말하는 건데, 손종원 셰프님에게 '더블 체크해 달라'고 했는데 (손종원이)'괜찮다'고 하셨다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 이를 들은 MC들은 "이거 어디까지 가는 거냐", "손 셰프가 잘 나가니까 마음을 바꾼 거다"라며 샘킴을 몰아갔다.여기에 샘킴이 "중요한 건 안성재 셰프님도 소스가 달다고 했다"고 덧붙이자, MC들은 두 사람의 티키타카에 "엉망진창이다"라며 폭소했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr