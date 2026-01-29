'48세' 전현무, ♥열애 철저히 숨겼다…한혜진도 경악 "기사로 알아" ('아빠하고')

전현무(48)가 부모님에게 자신의 연애사에 대해 말하지 않는다고 밝혔다.
지난 28일 방송된 TV조선 예능 '아빠하고 나하고'에서는 임형주, 현주엽 가족의 일상이 공개됐다.
이날 전현무는 부모님에게 연애 이야기를 하는 것에 대해 "난 절대 얘기 안 한다"고 말했다. 이에 한혜진이 "티가 나지 않냐"고 묻자 전현무는 "티도 안 난다. 포커페이스 한다. 엄마한테 제일 많이 들었던 얘기가 '너 얘 만나니?'였다. 내 열애를 기사로 본 것"이라고 설명했다. 이어 그는 "난 철저하게 비밀로 한다. 부모님은 자식 연애를 제일 늦게 안다는 걸 몸소 실천한다. 결혼까지 하러 가면 모르겠지만"이라고 덧붙였다.
한혜진은 "내 딸이 데이트하는 걸 보면 좋을 거 같다. 연애니까 그렇다"면서 "근데 기성용은 보수적이다. 지금부터 이야기한다. 6시가 통금 시간"이라고 밝혔다.
전현무는 앞서 모델 겸 방송인 한혜진, 아나운서 출신 이혜성과 공개 열애를 한 바 있다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
