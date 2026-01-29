이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '카더정원'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '카더정원'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '카더정원'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '카더정원'

배우 이나영이 3년만에 예능에 출연했다.29일 '카더정원' 채널에는 "이나영 정은채 이청아"라는 제목의 영상이 올라왔다. '신비주의 대명사'로 불리는 이나영이 지난 2012년 MBC '무한도전',이후 11년만인 2023년 BTS 슈가의 '슈취타' 이후 세 번째 예능 출연인 셈이다.영상 속 이나영은 "안녕하세요"라고 인사를 건넸고, 짧은 한 마디로도 화면을 가득 채우는 존재감으로 분위기를 압도했다. 이어 "보드게임 해보신적 있냐"는 질문에 "루미큐브, 부루마블 같은 고전은 해봤다"고 답했다.또한 카더가든의 '명동콜링'을 좋아한다고 밝힌 이나영은 "이 콘텐츠가 팬이 너무 많더라. 주위에서 진짜 추천을 많이 해주셨다"며 출연 이유를 밝혔다. 이에 넉살은 "주위라면 혹시 원빈 씨냐"고 돌직구 질문을 던져 웃음을 안겼다.이나영은 지난 2023년 '슈취타' 채널에 출연해 "유튜브 출연은 처음 아니냐"는 질문에 "유튜브 뿐만 아니라 제 이야기를 하는 자리는 거의 없었다"고 밝힌 바 있다.한편 이나영은 2015년 배우 원빈과 결혼해 슬하에 아들 1명을 두고 있다.이나영이 출연하는 지니TV·ENA 새 월화드라마 '아너: 그녀들의 법정'(이하 '아너')는 가해자가 아닌 피해자만을 위한 로펌이 절실히 필요하다고 믿는 세 여성 변호사의 이야기를 그린 드라마다. 오는 2월 2일 오후 10시 첫 회를 방송한다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr