'이혼숙려캠프' 최초 무속인 아내 등장에 술렁…서장훈, "장르가 해괴하다"

이미지 크게보기

이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

'이혼숙려캠프' 최초로 무속인이 등장했다.29일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프' 방송 말미에는 다음 회 예고편이 공개됐다.이날 영상에는 19기 부부들이 첫 등장해 시선을 끌었다. 캠프에 입소를 하면서 한 부부는 "안 맞는다. 진짜 끝인 줄 알아!"며 시작부터 갈등을 빚는 모습을 보였다.이어 19기 한 부부의 관찰 영상에서는 아무도 없는 집에서 아내가 설거지를 하면서 계속 "뭐해?"라고 혼잣말을 하는 모습이 공포 영화처럼 그려져 궁금증을 안겼다.아내는 또 "귀신이 보여. 귀신 못 들어오거든? 저 귀신 안 나가겠는데"며 연신 귀신을 언급했다. 또 아내의 직업이 무속인임을 암시하는 장면도 공개돼 긴장감을 유발했다.이를 지켜본 MC 서장훈은 "대체 뭐야? 19기는 해괴하고 놀라움의 연속이다"며 입을 다물지 못했고, 박하선 또한 "장르가 달라요"고 공감했다.'이혼숙려캠프' 최초로 무속인이 등장한 가운데 폭언을 쏟아내는 남편, 아내 외 다른 여자에게 집착하는 남편 등의 사연이 예고돼 시선을 집중시켰다.한편, ‘이혼숙려캠프’는 매주 목요일 오후 10시 30분에 방송된다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr