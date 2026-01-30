'이혼숙려캠프' 최초 무속인 아내 등장에 술렁…서장훈, "장르가 해괴하다"
'이혼숙려캠프' 최초로 무속인이 등장했다.

29일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프' 방송 말미에는 다음 회 예고편이 공개됐다.

이날 영상에는 19기 부부들이 첫 등장해 시선을 끌었다. 캠프에 입소를 하면서 한 부부는 "안 맞는다. 진짜 끝인 줄 알아!"며 시작부터 갈등을 빚는 모습을 보였다.

이어 19기 한 부부의 관찰 영상에서는 아무도 없는 집에서 아내가 설거지를 하면서 계속 "뭐해?"라고 혼잣말을 하는 모습이 공포 영화처럼 그려져 궁금증을 안겼다.

아내는 또 "귀신이 보여. 귀신 못 들어오거든? 저 귀신 안 나가겠는데"며 연신 귀신을 언급했다. 또 아내의 직업이 무속인임을 암시하는 장면도 공개돼 긴장감을 유발했다.
사진 = JTBC '이혼숙려캠프'
이를 지켜본 MC 서장훈은 "대체 뭐야? 19기는 해괴하고 놀라움의 연속이다"며 입을 다물지 못했고, 박하선 또한 "장르가 달라요"고 공감했다.

'이혼숙려캠프' 최초로 무속인이 등장한 가운데 폭언을 쏟아내는 남편, 아내 외 다른 여자에게 집착하는 남편 등의 사연이 예고돼 시선을 집중시켰다.

한편, ‘이혼숙려캠프’는 매주 목요일 오후 10시 30분에 방송된다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

