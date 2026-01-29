텐아시아 DB

배우 전종서가 퍼 자켓으로 멋을 냈다.전종서는 지난 24일 오후 서울 강남구 메가박스 코엑스점에서 열린 영화 ‘프로젝트 Y’ 개봉주 무대인사에 참석했다. ‘프로젝트 Y’는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선(한소희 분)과 도경(전종서 분)이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 더불어 김신록이 단 한 번의 기회를 움켜쥐는 가영, 정영주가 잔혹하게 모든 것을 처리하는 황소, 이재균이 욕망을 따라 본능적으로 움직이는 석구, 유아가 모든 것을 뒤흔들 정보를 가진 하경, 김서얼이 판을 지배하며 모두를 무너트릴 토사장으로 분했다.이날 전종서는 브랜드 M사의 퍼 자켓을 입고 등장했다. 내장 어깨 패드가 있어 형태감을 잡아주고 플레어 밑단이 힙까지 덮는 실루엣을 연출한다. 가격은 42만 9000원이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr