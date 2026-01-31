사진=매니지먼트mmm

2015년 배우 데뷔한 1995년생 김혜준이 '최애의 사원' 출연을 확정 지었다. 이 작품 남자 주인공으로는 1991년생 강훈이 캐스팅됐다.tvN 새 드라마 '최애의 사원'은 '최애'를 만나려다 '최애의 사원'이 되어버린 신입사원 남다름의 오피스 성장 로맨스 드라마로, 인기 네이버웹툰 '우리 오빠는 아이돌'을 원작으로 한다.극 중 김혜준은 성덕의 꿈을 안고 최애의 회사에 입사한 남다름 역을 맡는다. 아이돌 D.N.X만 바라본 11년 차 열혈 팬으로, 다른 이들이 부러워하는 대기업마저 포기하고 최애 이찬(차우민 분)이 사내이사로 자리한 회사에 들어갈 만큼 덕질에 진심인 인물이다.김혜준은 이러한 남다름으로 분해 강하기(강훈 분)가 대표로 있는 패션 스타트업 '아펠로'의 신입사원으로 변신할 예정. 이찬의 곁에 있는 특별한 존재가 되기 위해 고군분투하지만, 의도치 않게 두 인물 모두와 엮이며 다채로운 재미를 선사할 전망이다.그간 김혜준은 영화 '미성년', '변신', '싱크홀'을 비롯해 드라마 '구경이', '커넥트', '킬러들의 쇼핑몰' 등의 다양한 작품에서 장르에 국한되지 않는 다채로운 연기 변주를 선보이며 진한 존재감을 자랑해 왔다.최근작 넷플릭스 '캐셔로'에서는 용감하고 영리한 캐릭터 민숙으로 분해 생활 밀착형 열연을 선보였고, 야무지고 든든한 '능력캐'로 브레인 활약을 펼쳐 호평을 얻기도 했다.'최애의 사원'은 하반기 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr