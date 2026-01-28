이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '순풍 선우용여'

배우 선우용여가 35년 전 걸레 달린 슬리퍼를 언급하며 억울함을 토로했다.28일 ‘순풍 선우용여’ 채널에는 배우 노주현이 출연해 800평짜리 초호화 대저택을 최초 공개하는 모습이 담겼다. 이날 선우용여는 노주현을 만나기 전, 직접 준비한 선물들을 소개했다.이날 선우용여는 노주현에게 구기자차, 고량주, 종이호일 등 다양한 선물을 챙겼다. 그런 가운데특히 제작진의 눈에 띈 물건은 바로 걸레 달린 슬리퍼였다.선우용여는 "내가 청소를 하다보니까 걸레로 이렇게 하는 게 신나더라. 그래서 여운계 씨랑 특허를 내려 했는데 특허비가 만만치 않더라"고 설명했다.놀란 제작진이 "선생님이 이거 개발하신 거예요?"되묻자, 선우용여는 "내가 한 거라니까 35년 전에"고 주장했다. 이어 "내가 아이디어는 참 좋았는데 누가 (특허를 먼저) 해버렸다"고 분통을 터트렸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr