[공식] 변우석 위해서라면 뭐든지 한다…유수빈, '21세기 대군부인' 출연

사진제공=잼 엔터테인먼트

배우 유수빈이 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'에 출연한다.유수빈이 출연하는 '21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분은 고작 '평민'이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 그린 드라마.앞서 아이유, 변우석, 노상현, 공승연 등이 출연을 확정 한 데 이어 유수빈까지 합세해 탄탄한 라인업을 완성했다.유수빈은 극 중 이안대군(변우석 분)의 보좌관 최현으로 분한다. 최현은 이안대군을 위해서라면 무엇이든 할 수 있는 충성심 넘치는 인물. 궁 안에서는 이안대군을 깍듯하게 모시지만 궁을 나서면 스스럼없이 대하는 등 색다른 브로맨스 케미를 선보이며 극의 재미를 한층 끌어올릴 예정이다.유수빈은 앞서 '사랑의 불시착', '스타트업', 'D.P. 시즌2', '거래', '약한영웅 Class 1, 2', '당신의 맛' 등에 출연, 탄탄한 연기력을 바탕으로 매 작품 강렬한 임팩트를 남겼다. 이에 유수빈이 그려낼 최현은 어떤 모습일지 '21세기 대군부인'의 첫 방송이 기다려진다.'21세기 대군부인'은 오는 4월 첫 방송 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr