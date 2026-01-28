사진=텐아시아DB

배우 김승수가 공식 석상에서 전 골프선수 박세리와의 결혼설을 언급했다.28일 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 KBS 2TV 새 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 진세연, 박기웅, 김승수, 유호정, 김형묵, 소이현, 한준서 감독이 참석했다.'사랑을 처방해 드립니다'는 30년 동안 악연으로 얽혔던 두 집안이 오해를 풀고 서로의 상처를 보듬으며, 결국 하나의 가족으로 다시 태어나는 패밀리 메이크업 드라마다. 김승수는 극 중 공명정대한 의원 원장이자 공주아(진세연 분)의 아빠 공정한 역을 맡았다.이날 김승수는 박세리와의 결혼설에 대해 "사실무근"이라고 말했다. 앞서 김승수는 박세리와 결혼했다는 내용의 영상이 조회수 800만 회를 넘기며 곤욕을 치렀다. 해당 영상은 인공지능(AI)을 활용해 만들어진 허위 영상으로 밝혀졌다.김승수는 "활동하는 내내 유부남이라고 오해받다가 이제 겨우 유부남 이미지를 벗었는데 그런 영상이 확산돼서 억울하다. AI를 활용해 만든 영상이지만 너무 잘 만들었더라. 그런데 결혼설은 사실이 아니다"라고 덧붙였다.'사랑을 처방해 드립니다'는 오는 31일 저녁 8시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr