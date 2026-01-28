/ 사진제공=KBS

2005년 이혼한 배우 황신혜가 딸에게 이혼 소식을 숨겼다고 밝혔다.'황신혜의 같이 삽시다'는 고군분투하며 나 홀로 아이를 키우는 연예계 대표 싱글맘들의 동거 생활을 담은 프로그램이다.황신혜는 평소 싱글맘으로서 고민이 많던 동생들을 위해, 심리 상담가 박상미를 초청한다. 이 자리에서 싱글맘들은 평소 마음속에 담아두었던 고민을 상담가에게 솔직하게 털어놓는다. 정가은은 아빠가 없다는 사실을 낯선 사람들에게 말하고 다니는 딸의 행동에 당황했던 경험을 전하고, 장윤정은 딸의 비혼 결심이 부모의 이혼과 관련이 있는지에 대한 고민을 내비친다. 이어 황신혜는 이혼 소식을 인터넷으로 뒤늦게 접한 딸 이진이가 “죽고 싶을 만큼 힘들었다”고 고백했던 과거를 떠올리며 눈시울을 붉힌다. 이에 박상미는 싱글맘들의 공감을 사는 맞춤식 해결책을 제시하며 위로를 전한다.싱글맘들의 고민은 어머니와의 관계로까지 확장된다. 가장 가까운 가족에게 가시 돋친 말이 나가는 등 현실 모녀의 고민을 털어놓는다. 또한 “딸에게 잘하는 만큼 어머니한테는 왜 못 하는 걸까?”라며 후회 섞인 고백을 한다. 이를 듣던 박상미는 모녀의 역할을 바꿔 “어머니를 머리 하얀 내 딸이라고 생각해 보라”는 조언을 건넨다. 박상미의 상담 이후, 싱글맘들의 마음가짐에 어떤 변화가 생겼을지 궁금증을 자아낸다.제작 발표회를 하루 앞둔 밤, 세 사람은 긴급 작전 회의에 나선다. 시청률 공약을 논의하던 가운데, ‘비키니’부터 ‘소개팅’까지 예사롭지 않은 단어들이 나와 심상치 않은 분위기를 예고한다. 제작 발표회 당일, 황신혜, 장윤정, 정가은은 긴장감 속에서 기자들의 예상 질문에 대비한다. 초대하고 싶은 손님에 대한 답을 고민하던 중, 장윤정은 과거 ‘생방송 전국은 지금’에서 함께 MC를 맡았던 임성훈을 떠올린다. 이어 세 사람은 주윤발과 박원숙을 거론해 기대감을 모은다.한편, 제작 발표회 MC를 맡은 이예원 아나운서가 세 사람을 찾아오는데, 황신혜와의 뜻밖의 인연을 밝혀 눈길을 끈다.28일 수요일 저녁 7시 40분, KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr