(사진 제공: 유튜브 화면 캡처)

가수 영탁이 유튜브 채널 ‘박영탁’을 개설했다.지난 27일 공개된 유튜브 콘텐츠 ‘박영탁’ 티저 영상에는 무대 위에서 보여주던 가수 영탁과는 또 다른 신선한 분위기가 담겨 기대감을 높였다. 민낯 공개부터 면도, 산책 등 일상적인 순간들이 담겨 어디서도 쉽게 볼 수 없었던 영탁의 솔직하고 친근한 면모가 예고돼 콘텐츠에 대한 관심으로 이어지고 있다.‘박영탁’은 철저한 자기 관리 루틴부터 달리는 노래방, 잇템 공개, 민낯과 면도 등 일상 속 소소한 순간들까지 영탁의 다양한 모습을 담아내는 콘텐츠다. 무대 위에서의 아티스트 영탁이 아닌, 보다 자연스럽고 인간적인 매력의 영탁을 가까이에서 만날 수 있는 점이 관전 포인트다. 다음주 화요일 본편 공개를 통해 그동안 무대에서는 볼 수 없었던 영탁의 새로운 모습이 순차적으로 오픈될 예정이다.영탁은 지난해 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘파인: 촌뜨기들’에서 부산항 세관 창고를 지키는 최주임 역으로 출연해 강렬한 연기를 선보였으며, 지난해 12월 방송된 KBS2 ‘개그콘서트’의 ‘홈커밍’ 특집을 통해 숨겨진 예능감을 드러내며 화제를 모았다. 또한 KBS 1TV 다큐ON ‘언니들이 돌아왔다’에서는 다큐멘터리 내레이션을 맡아 안정적인 전달력을 보여주며 활동 영역을 넓혔다.이외에도 현재 공동 MC로 활약 중인 KBS2 ‘개는 훌륭하다’에서는 ‘고민견 사관학교’ 코너를 통해 반려견 맞춤형 교육과 문제 행동 솔루션을 전달하며 친근한 진행과 입담으로 시청자들과 소통하고 있다. 최근에는 ‘2025 영탁 단독 콘서트 “TAK SHOW4” - ENCORE’를 성황리에 마무리하는 등 음악 활동을 비롯해 예능과 진행, 연기까지 아우르는 다채로운 행보로 대중과의 접점을 꾸준히 넓혀가고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr