(사진제공=EMK엔터테인먼트)

‘팬텀싱어’ 시즌 4 우승팀인 리베란테(Libelante)의 리더이자 뮤지컬 배우로 활동 중인 김지훈이 라디오 DJ에 도전한다.소속사 EMK엔터테인먼트는 김지훈이 내달 2일부터 8일까지 일주일간 CBS 음악FM(93.9MHz) ‘김정원의 아름다운 당신에게’의 스페셜 DJ로 활약한다고 밝혔다.‘아름다운 당신에게’는 정통 클래식부터 크로스오버, 월드 뮤직까지 편안한 음악으로 바쁜 아침에 여유로움을 안겨 주는 클래식 음악 전문 라디오 프로그램이다. 1995년에 시작한 ‘아름다운 당신에게’는 바리톤 김동규, 배우 김석훈, 강석우에 이어 2022년 3월부터 피아니스트 김정원이 진행을 맡고 있으며, 클래식 음악의 대중화에 힘쓴 공로로 한국방송대상 작품상을 연속 수상하기도 했다.김지훈은 ‘팬텀싱어’ 시즌 4 심사위원이기도 한 김정원과의 인연으로 ‘아름다운 당신에게’의 스페셜 DJ로 청취자들의 일주일을 책임진다. 리베란테의 리더로서 리더십 넘치는 포스와 친근한 입담을 겸비한 김지훈이 클래식 음악에 대한 전문 지식이 요구되는 ‘아름다운 당신에게’를 어떤 매력으로 채울지 기대를 모은다.김지훈은 “라디오 DJ는 처음이어서 긴장되면서도 설레고, ‘팬텀싱어’ 시즌 4 김정원 심사위원님을 대신해 스페셜 DJ를 경험하게 되어 영광스럽다”라고 소감을 밝힌 뒤, “심사위원님의 부재가 느껴지지 않도록 최선을 다해 클래식 음악의 매력을 전달하도록 공부할 테니, 많은 관심과 애정을 부탁드린다”라고 소감을 밝혔다.2020년 뮤지컬 ‘미드나잇 : 액터뮤지션’으로 데뷔한 김지훈은 2023년 JTBC ‘팬텀싱어’ 시즌 4에서 우승한 리베란테의 리더다. 지난해 군 제대 이후에도 리베란테 완전체 단독 콘서트 개최와 두 번째 미니앨범 ‘브릴란테(BRILLANTE)’ 발매를 성공적으로 이끌며 공백기가 느껴지지 않는 뜨거운 존재감을 과시했다.한편, 김지훈이 스페셜 DJ로 활약하는 ‘김정원의 아름다운 당신에게’는 내달 2일부터 8일까지 매일 오전 9시부터 11시까지 CBS 음악FM(93.9MHz)과 ‘CBS 레인보우’ 앱에서 생방송으로 진행된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr