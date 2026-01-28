/ 사진제공=넷플릭스

넷플릭스(Netflix) 예능 '솔로지옥' 시즌5가 역대 최고 성과를 기록했다.제작진이 내공을 갈아 넣은 고자극 설렘 공식은 '솔로지옥' 시즌5 에서도 어김없이 통했다. 역대급으로 솔직하고 자신감 넘치는 솔로들의 브레이크 없는 플러팅 전쟁이 공개 2주차만에 뜨거운 반응을 일으키고 있다.28일(수) 넷플릭스 TOP 10 웹사이트에 따르면 '솔로지옥' 시즌5는 4,600,000 시청 수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값/1월 19일부터 25일까지), 23,600,000 시청 시간을 기록하며 글로벌 TOP 10에 진입했다. 뿐만 아니라 넷플릭스 TOP 10 TV 비영어 쇼 부문 2위에 등극한 것에 이어 한국을 비롯해 호주, 브라질, 일본, 싱가포르 등 32개국 TOP 10 리스트에도 이름을 올리며 시리즈 사상 최고 기록으로 레전드 데이팅 리얼리티의 위엄을 과시했다.지난 27일 공개한 5-7회에서는 규현의 “모두가 혼란스러워요”라는 말처럼 폭풍 같던 진실게임 이후 한층 달아오른 지옥도가 그려졌다. 얽히고설킨 감정 속 사랑을 쟁취하기 위한 날 선 신경전이 폭발했다. 무엇보다 예측도 못한 ’쌍메기‘의 지옥도 입성은 텐션을 더욱 팽팽히 당겼다.특히 김민지-최미나수의 물러섬 없는 신경전은 ‘퀸들의 전쟁’에 서막을 올렸고, 김고은을 향해 불도저처럼 직진하는 신현우-우성민-조이건의 기싸움은 러브라인의 판도를 계속 흔들었다. 시시각각 판이 뒤집히는 솔로들의 러브라인, 강심장 덱스마저 “저 항복이요”를 외치게 만든 예측 불가한 솔로들의 선택은 '솔로지옥'에서만 경험할 수 있는 설렘과 도파민을 선사했다.'솔로지옥' 시즌5 8-10회는 오는 3일 오직 넷플릭스에서 만날 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr