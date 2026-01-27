사진=텐아시아DB

배우 이민정이 남편 이병헌과 교육관 갈등을 겪고 있다고 털어놨다.27일 유튜브 채널 '이민정 MJ 및 최민준의 아들TV'에는 '아들맘들의 아이돌. 최민준 소장 만나고 눈물 흘린 이민정'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 11살 아들 준후를 두고 세 가지 고민을 털어놨다. 그는 "준후가 성격도 좋고. 친구들도 너무 좋아하고, 남자애들 사이에서 약간 리더십도 있다. 근데 얘가 너무 사람을 좋아해서 혼자 있을 때를 너무 외로워한다"고 설명했다.그러면서 "아빠만 없으면 저한테 와서 같이 자려고 한다. 11살이면 독립심이 생길 나이인데, 촬영 중 '엄마 언제 와? 나 엄마 없으면 잠 안 와' 같은 연락을 한다. 단호하게 얘기를 해야 하나. 아니면 껴안고 자야 하나"고 물었다.'분리 수면'에 대해 최민준은 "귀엽고 좋은 일이지만, 아이 스킨십 거절하는 게 어려워지는 부분이 있다. 엄마로부터 사랑해도 상대가 불편하면 안을 수 없다는 걸 배워야 한다"고 조언했다.이민정은 이병헌과 교육관 차이로 털어놨다. 그는 "아빠는 먹는 것에 대해 잔소리한다. 왜 '튀김을 먹어' 같이. 나는 '너무 뭐라고 하면 더 얘가 먹고 싶어질 거'라는 생각이다. 남편은 의견을 같이하자고 하는데, 나는 풀어주자는 주의다. 이런 의견 충돌이 있을 때 부모가 같은 의견이어야 하는지, 한 사람은 아이 편에 서줘야 하는지 궁금하다"고 전했다.최민준이 "이병헌이 무서운 아빠냐?"고 물었고, 이민정은 "무섭게 하지 않지만, 혼내지 않아도 아이가 놀라는 목소리"라고 표현했다. 최민준은 "'튀김' 잔소리가 아빠의 자리일 수 있다"고 이야기했다.한편, 이민정은 배우 이병헌과 2013년 8월 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr