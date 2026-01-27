사진=텐아시아DB
사진=텐아시아DB
배우 이민정이 남편 이병헌과 교육관 갈등을 겪고 있다고 털어놨다.

27일 유튜브 채널 '이민정 MJ 및 최민준의 아들TV'에는 '아들맘들의 아이돌. 최민준 소장 만나고 눈물 흘린 이민정'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이민정은 11살 아들 준후를 두고 세 가지 고민을 털어놨다. 그는 "준후가 성격도 좋고. 친구들도 너무 좋아하고, 남자애들 사이에서 약간 리더십도 있다. 근데 얘가 너무 사람을 좋아해서 혼자 있을 때를 너무 외로워한다"고 설명했다.
사진='이민정 MJ 및 최민준의 아들TV'
사진='이민정 MJ 및 최민준의 아들TV'
사진='이민정 MJ 및 최민준의 아들TV'
사진='이민정 MJ 및 최민준의 아들TV'
사진='이민정 MJ 및 최민준의 아들TV'
사진='이민정 MJ 및 최민준의 아들TV'
그러면서 "아빠만 없으면 저한테 와서 같이 자려고 한다. 11살이면 독립심이 생길 나이인데, 촬영 중 '엄마 언제 와? 나 엄마 없으면 잠 안 와' 같은 연락을 한다. 단호하게 얘기를 해야 하나. 아니면 껴안고 자야 하나"고 물었다.

'분리 수면'에 대해 최민준은 "귀엽고 좋은 일이지만, 아이 스킨십 거절하는 게 어려워지는 부분이 있다. 엄마로부터 사랑해도 상대가 불편하면 안을 수 없다는 걸 배워야 한다"고 조언했다.
사진='이민정 MJ 및 최민준의 아들TV'
사진='이민정 MJ 및 최민준의 아들TV'
사진='이민정 MJ 및 최민준의 아들TV'
사진='이민정 MJ 및 최민준의 아들TV'
사진='이민정 MJ 및 최민준의 아들TV'
사진='이민정 MJ 및 최민준의 아들TV'
사진='이민정 MJ 및 최민준의 아들TV'
사진='이민정 MJ 및 최민준의 아들TV'
이민정은 이병헌과 교육관 차이로 털어놨다. 그는 "아빠는 먹는 것에 대해 잔소리한다. 왜 '튀김을 먹어' 같이. 나는 '너무 뭐라고 하면 더 얘가 먹고 싶어질 거'라는 생각이다. 남편은 의견을 같이하자고 하는데, 나는 풀어주자는 주의다. 이런 의견 충돌이 있을 때 부모가 같은 의견이어야 하는지, 한 사람은 아이 편에 서줘야 하는지 궁금하다"고 전했다.

최민준이 "이병헌이 무서운 아빠냐?"고 물었고, 이민정은 "무섭게 하지 않지만, 혼내지 않아도 아이가 놀라는 목소리"라고 표현했다. 최민준은 "'튀김' 잔소리가 아빠의 자리일 수 있다"고 이야기했다.

한편, 이민정은 배우 이병헌과 2013년 8월 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지