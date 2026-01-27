사진 = '스튜디오슬램' 유튜브 채널 캡처

윤남노가 '흑백요리사2'에 출연했던 흑수저 '바베큐연구소장'의 부모님을 반나뵙게 된 가운데 다양한 비하인드 스토리를 듣게 됐다.유튜브에서 운영하는 유튜브 채널 '스튜디오슬램'에서는 '바베큐 집안의 비법 수육?! 오늘 자기 전에 생각 많이 날거야~ (흑백요리사2,바베큐연구소장,수원시장)'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 윤남노는 수원 시장을 방문해 수많은 손맛 장인들을 만난 후 '흑백요리사2'에 출연했던 흑수저 '바베큐연구소장'의 부모님을 반나뵙게 됐다.윤남노는 '바베큐연구소장' 유용옥 어머니와 함께 요리를 하고 재료손질을 하며 이런 저런 이야기를 나눴다. 윤남노는 어머님께 "유용옥이 '흑백요리사2'에 나가신다고 맨 처음에 들었냐"고 물었다.어머니는 "저는 진짜 가슴 터져 죽는 줄 알았다"고 회상했다. 윤남노는 "근데 형님이 대기업을 다니셨는데 그걸 때려치고 요리를 한다고 하셨을 때 부모님 입장에서 어떠셨냐"고 물었다. 이에 어머니는 "난 울었다"며 "어떻게 들어가서 어떻게 자리 잡았는데"라고 했다.그러면서도 어머니는 "근데 다행인 건 혹시 어떻게 될 지 모르니깐 며느리는 계속 다니겠다 그러더라"고 했다. 윤남노는 "근데 우리 유 소장님은 뭘 해도 잘하셨을 것 같다"고 했다. 어머니는 또 "걔가 오랫동안 바베큐 연구를 했는데 금요일 날이면 퇴근해서 거기 농장에다 고기 안쳐놓고 친구들 만나러 가고 그러니까 진짜 내가 '너 그러다 이혼각이다'라고 했다"고 했다.윤남노는 "이건 이해된다"며 "내가 만약 와이프면 나도 이혼할 생각이었다"고 너스레를 떨었다. 어머니는 "우리 며느리가 너무 착하다"고 칭찬해 눈길을 끌었다. 이후 어머니는 요리를 완성 한 뒤 윤남노와 아버지와 함께 식사를 했다. 또한 어버지는 유용옥이 직접 만든 도마를 선물해 놀라움을 자아냈다.한편 바베큐 연구소장 유용욱 소장은 MBC '전지적 참견 시점'에 출연한다. 앞서 임성근 셰프가 '전참시' 출연을 알렸으나 논란으로 결국 통편집 됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr