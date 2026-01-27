월트디즈니컴퍼니코리아 제공

배우 현빈이 정우성의 연기력 논란에 대해 답했다.27일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아'(각본 박은교 박준석 / 연출 우민호) 현빈과의 인터뷰를 진행했다. ‘메이드 인 코리아’는 1970년대 혼란과 도약이 공존했던 대한민국, 국가를 수익모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르려는 사내 ‘백기태’(현빈)와 그를 무서운 집념으로 벼랑 끝까지 추적하는 검사 ‘장건영’(정우성)이 시대를 관통하는 거대한 사건들과 직면하는 이야기를 담았다.이날 현빈은 “내가 뭐라 말씀드리기 조심스러운 부분이다. 선배님도 (그 문제에 대해) 직시하고 있을거고, 고민하고 계실거라 생각한다”라며 말을 아꼈다.그러면서 정우성으로부터 도움을 많이 받았다고 덧붙였다. 그는 “현장에서 생각하지 못했던 부분에 대해 아이디어를 많이 던져주셨다. 세세함도 그렇지만, 씬 전반적인 것들에 대해 아이디어를 많이 공유해주셨다”라고 말했다.또 "많은 얘기를 나눴던 것 같다. 리허설을 하거나 현장 편집할 때도 많은 얘기를 나누면서 촬영했다. 지금도 여전히 그렇게 하고 있다. 선배님이 나보다 경력도 더 많으시고 보는 관점이 다른 지점이 있다고 생각한다. 감독 역할도 해보셨던 분이지 않나. 내가 놓친 걸 찾아주시는 부분도 있다. 계속 소통하면서 촬영하는 게 재밌고 좋다. 뭔가 대본에만 있지 않는 걸 찾아가는 현장이다. 나나 선배님보다 감독님이 새로운 걸 찾아가면서 작품을 만들고 있어서 모두가 그렇게 작업을 하고 있다"고 밝혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr