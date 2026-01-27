SNS

'돌싱글즈' 이소라가 비키니 몸매를 선보였다.최근 이소라는 자신의 계정에 "겨울이라 나태해진 내 스스로에게 자극주기. 과거가 되지 않게 올해는 더 예쁜 몸 만들어야지"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 이소라는 수영장에서 비키니를 입고 몸매를 자랑했다. 앞서 이소라는 가슴, 코 등 성형 수술 사실을 여러 차례 밝힌 바 있으며, 성형한 곳 중 '가슴'에 가장 만족도가 높다고 밝히기도 했다.한편 이소라는 2022년 MBN '돌싱글즈3'에 출연했고, 당시 출연자인 최동환과 최종 커플이 돼 실제 연인으로 발전했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr