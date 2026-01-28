사진=텐아시아DB

사진=MBC

'라디오스타'에 출연한 뮤지컬 배우 정선아가 김준수와의 단짝 케미를 앞세워 무대 안팎 이야기를 풀어낸다. 소속사 대표이자 오랜 동료인 김준수에 대해 "아재 개그를 좋아하는 꼰대"라는 표현을 쓰는 등 어마어마한 폭로(?)를 예고해 궁금증을 높인다. 또한 뮤지컬 공연 중 화장실을 갈 수 없어 기저귀까지 찬 적이 있다는 털털한 입담으로 시선을 집중시킬 예정이다.오는 28일 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'는 정호영, 샘킴, 김준수, 정선아가 출연하는 '단짠 단짠 단짝' 특집으로 꾸며진다. 각자의 분야에서 단짝으로 호흡을 맞춰온 네 사람은 서로를 가장 잘 아는 사이답게 거침없는 토크를 이어간다.이날 방송에서 정선아는 김준수와의 오랜 인연을 언급하며 단짝이자 소속사 대표로서의 그에 대한 이야기를 풀어놓는다. 정선아는 "김준수는 아재 개그를 좋아하는 꼰대"라고 말하며 웃음을 자아내는 한편, 대표 김준수에 대한 폭로와 칭찬을 넘나드는 솔직한 멘트로 스튜디오 분위기를 달군다. 이 과정에서 김준수 때문(?)에 소속사 단체 대화방을 나가게 된 사연도 공개돼 관심을 끈다.1984년생 정선아는 뮤지컬 배우로 활동하며 겪었던 극한의 순간도 털어놓는다. 그는 극한의 '노로바이러스'를 겪었던 당시를 떠올리며, 공연 중 화장실에 갈 수 없어 기저귀까지 착용했던 에피소드를 털어놓고, 무대 위 화려함 뒤에 숨겨진 뮤지컬 배우의 애환을 생생하게 전한다.김준수의 집을 방문했던 일화도 공개된다. 그는 김준수가 거주 중인 것으로 알려진 '시그니O'의 황금빛 인테리어가 계약으로 이어지게 된 비하인드를 전하며, '대표' 김준수의 또 다른 면모를 전한다. 한편, 정선아는 첫 만남 당시 김준수의 첫인상이 별로였다고 털어놓으며, 이후 관계가 달라진 과정도 웃음 섞인 에피소드로 풀어낸다.정선아는 뮤지컬 '물랑루즈'에서 사틴 역을 맡으며 겪었던 무대 뒤 이야기도 전한다. 사틴 역의 의상 제작비만 3억 원이 투입된 무대의 비하인드를 공개하며, 대기실에서 보석을 줍고 다니게 된 근황을 전해 웃음을 더한다. 여기에 시원한 가창력을 유지하는 비결로 혀 운동 트레이닝을 소개하며 MC들의 관심을 끈다.무대 위의 강렬한 디바 정선아의 시원시원한 입담과 가창력은 오는 28일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.'라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장 해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr