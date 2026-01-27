SNS

축구선수 기성용이 생일을 자축했다.최근 기성용은 자신의 계정에 "생일 기념 🎂 10년전 사진 올리기. 20대는 확실히 다르긴 하다. 나이는 조금 들었지만 지금도 좋다❤️ Ten years ago😇"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 기성용은 아내인 배우 한혜진과 달달한 투샷을 남겼다. 두 사람은 얼굴을 맞대고 카메라를 응시하고 있다.이를 본 한혜진은 "내 사진보고 어제 찍은건 줄 알았네....😌😌🙈"라고 너스레를 떨었다.1981년생으로 올해 나이 44세인 한혜진은 2013년 8살 연하의 축구선수 기성용과 결혼해 2015년 시온 양을 슬하에 두고 있다. 기성용은 최근 FC서울에서 포항 스틸러스로 이적했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr