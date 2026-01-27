진실게임 후폭풍 터졌다…이다희 "주먹만 안 나가"('솔로지옥5')

사진제공=넷플릭스

세계적인 엔터테인먼트 서비스 넷플릭스 예능 '솔로지옥' 시즌5가 '메기' 입성으로 한층 뜨거워진다.커플이 돼야만 나갈 수 있는 외딴 섬, '지옥도'에서 펼쳐질 솔로들의 솔직하고 화끈한 데이팅 리얼리티쇼 '솔로지옥' 시즌5가 오늘(27일) 러브라인이 요동치는 5-7회를 공개한다.지난 20일 공개된 '솔로지옥' 시즌5 1-4회는 거침없는 솔로들의 선 넘는 플러팅 전쟁이 펼쳐졌다. 솔로들의 감정을 자극하는 '솔로지옥' 시그니처 '지옥도 게임'은 파격적으로 진화, 노코멘트 금지 규칙이 더해진 진실게임은 솔로들의 마음을 격렬하게 요동치게 했다. 무엇보다 시시각각 엇갈리는 러브라인 속 천국도행을 쟁취한 커플들의 데이트는 시청자들의 설렘을 더했다.오늘(27일) 공개되는 5-7회는 폭풍처럼 휘몰아친 진실게임 후폭풍이 그려진다. 솔로들 사이 미묘한 변화가 감지된 가운데 물러섬 없는 사랑 쟁취전에 뛰어뜬다고. MC 이다희가 "이게 주먹만 안 나갔지"라고 놀란 남자 솔로들의 팽팽한 신경전에 이어 김민지, 최미나수도 정면으로 맞붙는다. 특히 5MC조차 예측을 포기한 최미나수의 선택이 어떤 변수로 작용할지도 이목이 집중되고 있는 상황. 여기에 '솔로지옥'에서 빼놓을 수 없는 '메기'가 등장해 지옥도에 거센 지각변동을 일으킬 것으로 기대된다.김재원, 김정현, 박수지 PD는 "2주차는 관계가 본격적으로 변화, 러브라인의 폭과 깊이가 훨씬 다채로워진다"라면서 "다양한 러브라인 속 솔로들의 선택이 어떤 파장을 일으킬지, 그 과정에서의 솔직한 감정들을 재밌게 봐주시면 좋겠다"라고 솔직함 만큼이나 더 깊고 짙어진 감정선에 주목해달라고 강조했다.'솔로지옥' 시즌5 5-7회는 오늘(27일) 넷플릭스에서 만날 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr