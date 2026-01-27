'44세' 허경환, 유명 여배우 친언니와 핑크빛♥…깜짝 고백 "소개팅 성사 직전" ('혼자는못해')

사진=텐아시아DB

‘혼자는 못 해’에 예능 대세 허경환(44)이 뜬다.27일 방송되는 JTBC 예능 '혼자는 못 해'에서는 전현무, 추성훈, 이수지, 이세희가 대세 개그맨 허경환과 함께 땀과 웃음이 폭발하는 이색 운동 투어에 나선다.이날 ‘혼자는 못 해’를 찾은 허경환은 출연 계기를 묻는 이수지의 질문에 “틈내서 왔다”며 귀여운 생색을 낸다. 특히 후배 개그우먼 이수지에게는 “너 요즘 방송 가려서 하니?”라는 쓴소리를 쏟아내고, 추성훈을 향해서는 방송 태도를 지적하는 등 베테랑 예능인의 모습을 뽐낸다.평소 주짓수를 즐겨 한다던 허경환은 MC들 앞에서 자신의 실력을 한껏 자랑하기 시작한다. 허세인지, 진실인지 모를 허경환의 당당한 태도에 이세희는 허경환과 추성훈이 붙으면 누가 이길지 궁금증을 내비친다. 이내 두 사람의 깜짝 대결이 펼쳐진다. 허경환은 파이터 추성훈을 상대로 갈고닦은 주짓수 실력을 보여줄 수 있을지 호기심이 커진다.전현무와 이수지의 번외 경기도 예고돼 흥미를 돋운다. 엎치락뒤치락 팽팽한 싸움이 이어지던 찰나, 이수지가 날린 회심의 한 방이 전현무는 물론 현장까지 초토화시켰다는 후문이다.허경환과 이세희의 친언니 사이 뜻밖의 인연도 밝혀질 예정이다. “올해 새로운 목표가 생겼다”고 밝힌 허경환이 이세희 친언니와 소개팅 성사 직전이라는 깜짝 고백을 하는 것. 이세희 친언니의 사진을 본 전현무도 뜨겁게 호응해 핑크빛 소개팅의 내막에 이목이 쏠린다.허경환과 함께 즐기는 웃음 폭탄 이색 운동 투어는 이날 오후 10시 30분 방송되는 ‘혼자는 못 해’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr