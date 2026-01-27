정주리, 아가씨 부부와 합가 중인데 또 "임신했다"…"언제 한 거냐더라"('사랑꾼') [종합]

사진=텐아시아DB

사진=TV조선 '조선의 사랑꾼' 영상 캡처

'조선의 사랑꾼' 정주리가 1살 연하 남편과의 금슬을 자랑했다.지난 26일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 만삭의 박은영이 '5형제맘' 정주리를 만나 출산 노하우를 전수받는 모습이 그려졌다.정주리는 다섯 아들을 낳은 '출산 베테랑'. 아이들이 '분리 수면'하냐는 질문에 정주리는 "넷째, 다섯째는 같이 잔다"고 답했다. 박은영은 "웃기지 않나. 분리 수면도 안 했는데 언제 애 가진 거냐 같이 자는데 언제"라며 웃었다. 정주리는 "하고자 하면 (다 이루어진다)"고 말했다.정주리는 "우리가 넷째, 다섯째를"이라며 급민망해 했다. 그러더니 "아가씨 부부가 우리 집에서 3개월 같이 살았다. 넷째 가지기 전에"라며 "내가 건강이 안 좋아서 애들 좀 봐주려고 들어왔다. 아가씨 부부가 딩크족 부부였다. 그렇게 같이 살고 있는데 내가 임신을 한 거다"라고 털어놓았다. 이어 "애들 고모부가 화가 많이 나서 '언제 한 거냐. 우리가 있는데 언제 한 거냐. 우린 사람도 아니냐. 우린 없는 사람이냐'더라"며 폭소케 했다. 또한 "아가씨가 오죽하면 우리 둘 별명을 '러브 버그'라고 붙여줬다"고 전했다.마지막 키스가 언제냐는 질문에 정주리는 "오늘 새벽"이라며 웃음을 터트렸다. 이어 "이제 키스만 하겠냐"며 "우리는 그때그때 다르다. 어떤 걸 더 중점적으로 하냐"고 했다. 또한 "안 씻었을 때도 쿰쿰하고 섹시한 냄새가 있다. 좀 더티 섹시가 있다. 말도 거칠어서 좋다"며 남편을 향한 진한 애정을 표했다.정주리는 2015년, 1살 연하의 사업가와 결혼했다. 두 사람은 아들 다섯을 낳았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr