사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

'조선의 사랑꾼' 정주리가 부부 금슬을 자랑했다.26일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 방송인 박은영의 둘째 출산기가 공개됐다.이날 박은영은 "올해 45세 노산의 아이콘"이라고 자신을 소개해 웃음을 안겼다. 둘째 출산을 앞두고 그는 '5형제 맘' 정주리에게 자연분만 노하우를 전수받았다.정주리는 만삭 D라인 배를 하고 등장한 박은영을 반겼다. 박은영은 "주리가 아이 낳는 법 알려줬다. 어떻게 힘주면 애 나오는지 알려줬는데, 응아하는 느낌으로 밀어서 힘을 주라고 했다"고 밝혀 웃음을 자아냈다."다섯 아들을 다 자연분만을 했다"고 자랑한 정주리는 "셋째까지는 자연주의 출산으로 의료 개입이 전혀 없었다"고 설명했다. 무통, 진통제, 마취 없이 출산한 것. 자연주의 출산 이유를 묻자 그는 "첫째가 혼전 임신이었다. 몰래 병원 알아본 곳이 자연주의 출산 병원이었다"고 고백했다.아이 셋 육아 때문에 넷째부터는 날짜를 잡고 출산을 유도했다는 정주리는 "무통 주사 신세계더라. 잠시 남편이 자리 비운 사이에 아이가 나오려고 해서 안 낳고 기다렸다. 남편이 문 열자마자 얼굴 보고 출산했다"며 '다산의 여왕' 다운 모습을 보였다.육아 현실에 대해 정주리는 "냉장고에 내 모유가 꽉 찼다. 별명이 '주리 목장'이다. 빨래 개고 있으면 막내는 알아서 와서 옷 들고 모유 먹는다"고 밝혀 현장을 초토화시켰다. 그러면서 "셋째는 3살까지 모유를 먹였는데, 생라면을 먹더니 매우니까 옷 들고 내 모유 먹더라"는 에피소드도 전했다.'분리 수면' 질문에 정주리는 "넷째 다섯째 같이잔다"고 답했다. 박은영은 "웃기지 않냐. 같이 자는데 언제"라며 의문을 드러냈다. 정주리는 "하고자 하면 다 이루어진다"고 진지한 태도를 보여 폭소케 했다.여기에 한술 더 떠 정주리는 "아가씨 부부가 3개월 같이 살았다. 내가 건강이 안 좋아서 애들 좀 봐주려고 들어온 딩크족 부부였다. 그렇게 같이 사는데 내가 임신을 한 거다. 애들 고모부가 '언제 한 거냐. 우리가 있는데, 우린 사람도 아니냐'고 화를 냈다. 아가씨가 우리한테 '러브 버그'라고 별명을 붙여줬다"고 털어놨다.정주리는 1살 연하 남편과의 금슬을 과시했다. 그는 "마지막 키스는 오늘 새벽이다. 키스만 하진 않는다. 어디에 중점을 두느냐에 따라 다르다"면서 "남편이 안 씻었을 때 더티 섹시함이 있다. 말도 거칠어서 좋다"고 애정을 표현해 웃음을 선사했다.한편, 정주리는 "여섯째 계획 없다. 다섯째 출산 후 남편이 정관수술을 완료하여 더 이상 임신은 불가능하다"고 밝힌 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr