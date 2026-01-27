사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

'조선의 사랑꾼' 류시원이 아내 이아영을 공개하고 싶었다고 밝혔다.26일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 류시원-이아영 부부가 윤정수-윤진서 부부와 만났다.이날 윤정수는 "우리 결혼식 방송 후 제수씨 기사가 제일 많이 났다. 사실 공개되는 날 걱정했다. 연락 많이 받지 않으셨냐"고 이야기했다.이아영은 "'이제 공개하는 거냐?'는 연락을 많이 받았다"고 털어놨고, 류시원은 "아내를 너무 공개하고 싶었다. 아내가 친구 만나러 가면 연락처 물어보는 남자가 많다. 걱정은 없지만 너무 많아서 신경 쓰인다. 이아영 강사는 류시원 아내라는 게 알리고 싶었다"고 고백했다.인터뷰 중 '방송 출연 결심 이유'를 묻자 이아영은 쉽게 입을 떼지 못했다. 류시원이 "내가 자리 피해줘?"라며 배려하자, 이아영은 "윤정수 결혼식 참석 후 처음에는 많이 걱정했다"고 속내를 드러냈다.이아영은 "그전에도 남편이 방송 나가면 사람들 반응을 신경 쓰였다. 너무 좋은 사람인데, 왜 사람들이 남편을 안 좋게 볼까 싶어서 답답하고 속상하고 화도 났다. 이번 방송 나갈 때도 '또 안 좋은 이미지로 비춰지면 어쩌지' 생각이 들더라"고 말했다.방송 출연을 통해 부부가 예쁘게 사는 모습을 보여주고 싶었다는 이아영은 "남편은 자상한 사람이고 좋은 사람이라는 걸 방송에서 보여줄 수 있을 것 같아서 출연을 결심했다"고 전했다.19살 연하 아내와 결혼한 류시원은 "내가 91학번인데, 아내가 91년생이다. 내가 데뷔했을 때 아내는 3살이었다"며 새삼 나이 차를 느끼는 순간을 털어놨다. 처음 장모님 반대에 대해 "나이 차도 있고, 이혼 경험도 있고, 장인 장모님과 나이 차이가 크게 나지 않는다. 행복하게 할 자신 있다고 했다"고 회상했다.이아영은 결혼 준비 중 대형 학원에서 7년 계약 조건으로 파격적인 제안을 받았지만, 거절하고 류시원과 결혼을 선택했다고 밝혔다. 류시원은 "나를 선택 고마웠고, 결혼 생활 내내 미안함으로 남아 있다. 나 때문에 기회를 놓쳤나 싶어서, 남편으로서 좋은 기회가 올 수 있도록 서포트하고 있다"며 애정을 표현했다."류시원과 결혼해서 좋은 점?"을 묻자, 이아영은 "존재만으로도 항상 든든하고, 믿음직스럽다"고 즉답했다. 류시원은 "사랑하는 마음이 신혼 때랑 달라진 거 없다. 나 스스로한테도 놀랐다"며 부부 금실을 자랑했다.한편, 류시원은 2020년 2월, 19살 연하의 대치동 수학강사 이아영 씨와 결혼했다. 두 사람은 지난 2024년 딸 서이 양을 품에 안았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr