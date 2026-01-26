사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는 SOLO' 28기 최종 커플인 영철과 영자가 하객들의 축복 속에 결혼식을 올리며 부부의 인연을 맺었다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '영철&영자의 아슬아슬한 결혼식 현장 대공개!'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 공개된 영자와 영철의 결혼식장에는 영숙을 제외한 28기 출연자들이 하객으로 총출동해 돈독한 의리를 과시했다.하객 중 가장 먼저 도착한 현숙과 영식은 사회자를 직접 에스코트하며 축하의 뜻을 전했다. 옥순 역시 영철이 솔로나라 시절부터 영자의 마음을 얻으려 노력했던 과정을 지켜봤기에 이들의 결실이 더욱 감동적이라며 소회를 밝혔다. 특히 이날 현장에서는 방송 초반 영철과 러브라인을 형성했던 순자가 등장해 눈길을 끌었다.영철은 로비에서 순자를 발견하자마자 크게 반가워하며 포옹 인사를 나눴고 순자와 동행한 영수는 백화점에서 우연히 만난 순자에게 이번 행사에 꼭 참석해달라고 간곡히 부탁했음을 알렸다.순자는 결혼식 참석에 대해 "영철과 방송 안팎에서 인연을 이어왔을 뿐만 아니라 영자와도 기쁘고 힘든 일을 공유하며 친분을 쌓아왔기에 축하하러 오는 길이 힘들지 않았다"고 답했다. 사실 이들은 과거 방송에서 영철이 순자의 사진을 보고 보인 반응 때문에 영자가 결별을 선언하는 등 우여곡절을 겪기도 했으나 재결합 이후 신뢰를 회복하며 결혼에 골인했다.혼전 임신 소식과 계류유산의 아픔을 겪기도 했던 영철과 영자는 지난 1월 17일 대전에서 정식으로 식을 올리며 새로운 출발을 알렸다. 광수와 정희 커플을 비롯한 많은 동료의 축하 속에 두 번째 결혼의 여유를 보인 영철과 긴장한 기색의 영자는 설레는 마음으로 예식을 마무리했다. 옥순은 프로그램 밖에서도 변치 않고 노력해 결실을 본 두 사람의 앞날을 진심으로 응원했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr