/ 사진 제공 = TV CHOSUN ‘조선의 사랑꾼’
윤정수♥원진서의 결혼식에 등장해 큰 화제가 된 류시원의 아내가 방송 출연을 결심한 이유를 밝힌다.

26일(월) 방송될 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 결혼 6년 만에 대중에게 공개된 류시원의 '19세 연하' 아내가 "처음에는 많이 걱정했다"며 조심스럽게 윤정수의 결혼식에 참석한 뒤 대중에게 얼굴이 알려지게 된 솔직한 심정을 전한다. 아내의 망설임에 류시원은 "내가 (자리에서) 없어져 줄까?"라며 세심한 배려를 선보였다.
류시원의 아내는 "이전에도 남편이 방송에 나가면 사람들의 반응에 저도 모르게 신경을 쓰게 됐다"고 속내를 털어놓았다. 이어 "와이프의 입장으로 옆에서 봤을 때, 이런 사람이 아닌데...너무 좋은 사람이고, 사람들이 왜 이렇게 남편을 안 좋게 이야기할까"라며 속에 담은 이야기를 전했다.

한편, 류시원 부부가 속에 담은 깊은 진심과 방송 출연 계기가 된 윤정수♥원진서 부부와의 더블데이트는 본 방송에서 공개된다. 류시원은 2010년 비연예인 여성과 결혼했으나 약 1년 3개월 만에 파경을 맞았다. 이후 2020년 19세 연하의 대치동 수학강사와 재혼했다.

TV CHOSUN ‘조선의 사랑꾼’에서 1월 26일(월) 오후 10시에 공개된다.

김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr

