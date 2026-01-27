사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

예능 프로그램 '나는 SOLO' 28기에서 최종 커플이 된 옥순과 영호가 연내 결혼을 목표로 진지한 만남을 이어가고 있다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '결혼식에서 부케&부토니에 잡았지요!!'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 두 사람은 육아 퇴근 후 반주를 즐기며 허심탄회한 대화를 나누는 일상을 공개했다. 최근 같은 기수 멤버의 결혼식에서 부케와 부토니에를 나란히 받으며 재혼설이 불거졌던 두 사람은 2026년 안에 식을 올리는 것이 목표라고 공식적으로 밝혔다.옥순은 영호와의 대화가 즐거운 이유로 첫 데이트 때부터 서로의 과거를 숨김없이 털어놓았던 점을 꼽았다. 당시 촬영장에서 다 하지 못했던 세밀한 아픔까지 공유했으나 결코 분위기가 침울해지지 않고 유쾌하게 소통할 수 있었다고 회상했다. 특히 영호는 "가벼운 연애가 아닌 미래를 함께할 동반자를 찾고 있었기에 전처 이름까지 밝힐 정도로 진실하게 다가갔다"고 했다. 이에 옥순은 전처의 이름이 본인의 외숙모와 같아 기억에 남았다며 너스레를 떨었고 첫 데이트 당시 서로의 주량이 잘 맞아 호감을 느꼈던 일화를 전하며 애정을 과시했다.재혼을 준비하는 과정에서 옥순은 딸의 환경 변화를 가장 우선순위에 두었다. 아이가 올해 초등학교에 입학하는 중요한 시기인 만큼 친구 관계와 학교생활이 안정될 수 있도록 당분간은 기존 생활권을 유지하며 천천히 가족이 되는 과정을 밟을 예정이다. 영호 역시 옥순의 딸을 처음부터 자신의 아이로 생각하며 진심으로 다가갔고 최근에는 아이에게 아빠라는 호칭으로 불리며 감격했던 사연을 공개해 훈훈함을 더했다.영호는 "요즘 기수들 사이에서 현실 커플로 이어지는 경우가 많지 않은데 정말 원하는 사람을 만나 운이 좋다"고 고백하며 옥순을 향한 깊은 신뢰를 보였다. 두 사람은 아이가 영호를 완전한 가족으로 받아들일 때까지 신중하게 현실적인 부분들을 조율하며 차근차근 결실을 준비하고 있다. 방송 이후에도 SNS를 통해 화목한 가족의 모습을 보여주고 있는 옥순과 영호의 재혼 소식에 많은 시청자의 응원이 이어지고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr