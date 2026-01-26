사진=유튜브 채널 ‘김나영의 nofilterTV’

사진=유튜브 채널 ‘김나영의 nofilterTV’

사진=유튜브 채널 ‘김나영의 nofilterTV’

사진=유튜브 채널 ‘김나영의 nofilterTV’

방송인 김나영이 시가 식구들과 함께한 홍콩 여행기를 공개했다.지난 25일 유튜브 채널 '김나영의 nofilterTV'에는 '시댁과 함께 떠난 홍콩여행 두 번째 이야기'라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 김나영은 가족들과 숙소를 둘러본 뒤 화가 겸 가수 마이큐가 선호하는 식당을 찾았다. 거위 요리와 가지, 홍콩식 케일 등 현지 음식을 즐긴 가운데 계산은 시아버지가 맡았다. 계산서를 확인한 시아버지는 예상보다 높은 금액에 잠시 놀란 기색을 보였으나, 카메라를 향해 이내 웃어 보였다.마이큐는 "영수증을 보고 조금 언짢다가 카메라를 보고 너그러워지셨다"며 농담을 던졌다. 이에 시아버지는 "계속 잘 먹어서 한국에 가면 배가 산만해질 것 같다"고 답했다. 앞서 시아버지는 두 사람의 결혼 선물로 이번 홍콩 여행 경비와 식사 비용을 부담한 것으로 알려졌다. 김나영은 "너무 행복하다"고 감사를 표했다.이튿날 가족들은 디즈니랜드로 향했다. 20여 년 만에 이곳을 찾았다는 시아버지는 "우리 온 가족이 오니까 너무 기분이 좋다"고 말했다. 김나영 역시 "저도 너무 좋다"고 호응했다.김나영과 시어머니의 다정한 모습도 포착됐다. 김나영이 시어머니가 착용한 민트색 조끼를 보며 "어머니 길 안 잃어버릴 것 같다. 컬러가 어머니가 딱 보인다"고 말하자, 시어머니는 "우리 며느리가 선물해 준 것"이라고 설명했다.여행 마지막 날 식사 자리의 계산 역시 시아버지가 담당했다. 시아버지는 "잔치도 이제 이번으로 끝났다"면서도 "우리 가족한테 해줄 수 있는 게 얼마나 감사한데"라고 말했다. 시어머니도 "우리가 또 언제 이렇게 여행을 오겠냐"고 거들었다.일정을 마치고 공항에 도착한 김나영은 "3대가 가는 가족 여행은 처음이다. 드라마에서 보던 여행을 제가 해봤는데 긴장도, 걱정도 많이 됐지만 되게 좋은 것 같다"고 소회를 밝혔다.시아버지는 "다행이다. 우리 나영 씨가 우리 가족이 된 다음에 처음으로 이렇게 해서 혹시 여러 가지로 신경 쓰지 않을까 걱정했는데 같이 사랑하는 마음으로 다녀서 너무 좋다"며 "신우, 이준이도 즐겁게 놀아서 너무 감사하다"고 며느리와 손자들을 향한 애틋함을 전했다.이에 김나영이 "사랑만 잔뜩 받고 가는 그런 여행인 것 같다"고 말하자 시아버지는 "앞으로 살아갈 날이 많이 남아있다"고 화답했다.한편 김나영은 슬하에 두 아들을 두고 있으며, 2021년부터 마이큐와 공개 열애를 이어오다 최근 결혼식을 올렸다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr