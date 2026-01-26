사진=텐아시아DB

사진제공=SBS

사진제공=SBS

SBS가 다음달 2일부터 매주 월요일 밤을 책임질 신규 토크 예능 ‘아니 근데 진짜’(이하 ‘아근진’)를 선보인다. 앞서 출연자 지난해 이상민, 김준호의 재혼 후 ‘돌싱포맨’이 지난해 12월 종영한 가운데, 이상민은 새 예능으로 SBS 시청자를 다시 만나게 됐다.오는 2월 2일 밤 10시 10분에 첫 방송되는 SBS ‘아근진’은 탁재훈, 이상민, 이수지, 엑소 카이가 MC로 나서 기존의 토크쇼의 틀을 과감히 깨고, 토크에 세계관과 캐릭터를 입힌 어디서도 본 적 없는 ‘캐릭터 토크쇼’라는 새로운 장르를 탄생시킬 예정이다.현실과 가상을 넘나드는 능청스러운 토크와 연기로 사랑받는 ‘믿고 보는 예능 치트키’ 탁재훈, 2025 SBS 연예대상의 주인공 이상민, 현 시점 대한민국에서 제일 핫한 부캐 장인 이수지. 그리고 정규 8집으로 컴백한 월드클래스 퍼포머 엑소 카이까지 합류, 지금껏 볼 수 없었던 신선한 조합과 폭발적 케미로 새로운 웃음을 예고한다.선공개된 스틸에서는 네 MC가 교도소에 수감돼 있다. 또 다른 사진에는 코첼라를 꿈꾸는 프로젝트 혼성그룹으로도 변신하기도 했다. 이처럼 ‘아근진’은 매회 상상을 뛰어넘는 콘셉트로 토크쇼의 편견을 깨부숴줄 것이라는 게 제작진 측 설명이다. 이 프로그램은 ‘미운 우리 새끼’, ‘마이턴’을 등을 선보였던 곽승영 CP가 기획을 맡고, 연출은 서하연 PD가 맡았다.SBS 월요 토크 예능 ‘아근진’ 2월 2일 밤 10시 10분에 첫 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr