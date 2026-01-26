사진='은애하는 도적님아' 캡처

배우 문상민이 '은애하는 도적님아'에서 출구 없는 로코 대군의 정석을 보여주고 있다.지난 24일, 25일 방송된 KBS 2TV 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아' 7, 8회에서 도월대군 이열 역을 맡은 문상민은 본래의 몸을 되찾은 뒤 홍은조(남지현 분)의 조력자이자 직진남으로 변신했다. 이에 8회 시청률은 7.1%로 자체 최고 시청률을 경신했으며 구질막 근처에서 다량의 쌀이 발견되는 장면은 최고 7.6%를 기록했다.(닐슨코리아 전국 가구 기준)이날 문상민은 명석한 두뇌와 압도적인 위엄을 지닌 이열을 탁월하게 그려냈다. 특히 비록을 무기로 도승지 임사형(최원영 분)을 압박해 상황을 제압하는 장면에서 문상민은 낮게 깔린 목소리와 서늘한 눈빛만으로 짜릿한 통쾌함을 선사했다. 무엇보다 신분과 관습을 정면 돌파한 문상민의 돌직구 청혼 장면은 시청자들을 과몰입하게 했다. 특히 수모를 당하던 홍은조를 구한 뒤 문상민은 청혼서를 건네며 "너한테 장가간다. 이건 나의 청혼"이라고 고백했다.특히 8회 엔딩에서 쏟아지는 불화살을 베어내며 홍은조를 구출하는 장면은 문상민의 액션과 감정 연기가 정점을 찍은 순간이었다. 위기의 순간 나타나 "홍은조!"를 부르는 그의 강렬한 존재감은 다음 이야기에 대한 기대감을 끌어올렸다.;은애하는 도적님아'는 매주 토, 일요일 오후 9시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr