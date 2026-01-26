사진=한효주 SNS
배우 한효주가 자신의 10년 전 얼굴을 자랑했다.

한효주는 26일 자신의 인스타그램에 "현빈이가 보내준 2013년의 나. 지금의 순간들도 많이 남겨놓자😊 지금 여기 오늘 이 순간"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.

공개된 사진들 속에는 한효주가 짧았던 헤어를 보여주고 있는 10년 전 자신의 얼굴을 보여주고 있는 모습. 특히 한효주는 배우 송혜교를 닮은 듯한 비주얼을 보여 눈길을 끌었다.

한편 한효주는 1987년생으로 올해 38세다. 한효주는 올해 MBC 드라마 '너의 그라운드' 출연을 앞두고 있다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr

